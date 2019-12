Großer Polizeieinsatz an der Weinbrennerschule in Karlsruhe

Anzeige

Im Bereich des Weinbrennerplatzes in Karlsruhe zwischen Schillerstraße und Europahalle läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Das SEK ist vor Ort, die dortige Weinbrennerschule wird durchsucht. Laut ersten Informationen der Polizei wurde eine verdächtige Wahrnehmung in der Ganztagsschule gemeldet.

Es seien „verstärkte Kräfte“ vor Ort, heißt es von der Polizei – unter anderem auch das Sondereinsatzkommando. „Bislang hat sich aber nichts bestätigt“, sagt eine Polizeisprecherin. Der Bereich um die Grundschule und Kindertagesstätte wurde großflächig gesperrt.

Aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung haben wir aktuell einen größeren #Polizeieinsatz an einer #Ganztagsschule in der Karlsruher #Kriegsstraße. Mehrere Streifen sind vor Ort, bislang ergaben sich keine Auffälligkeiten. Weitere Informationen folgen! Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/szx6phgZMg — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) December 17, 2019

„Wir wissen nicht genau, was die Gefahrenlage ist“, heißt es von der Polizei. Auch ein möglicher schlechter Scherz wird derzeit nicht ausgeschlossen. Laut Informationen der KVV werden die Linien 1, 5 und 55 umgeleitet. Ein BNN-Reporter berichtet vor Ort von zahlreichen Eltern, die hinter der Absperrung besorgt auf Nachrichten von der Polizei warten.

„Wir gehen davon aus, dass der Alarm mit einem Schalter ausgelöst worden ist“, sagt Polizeisprecher Raphael Fiedler vor Ort. „Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir keine Hinweise, die auf eine Bedrohungssituation oder eine Gefahrensituation hinweisen. Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass sich noch etwas findet“, schätzt Fiedler die Lage ein. „Es ist aber im Interesse aller Schüler, dass wir auf Nummer sicher gehen.“

Bereits am Donnerstag hatte es in der Karlsruher Innenstadt einen großen Polizeieinsatz wegen einer möglichen Gefahrenlage gegeben. Der Grund für den Einsatz stellte sich am Ende aber als eine Verwechslung heraus.



BNN