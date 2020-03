Großveranstaltungen in Zeiten von Corona: Fällt die Inventa in Karlsruhe aus?

Anzeige

Bei der Messe Karlsruhe laufen die Telefone heiß – schließlich geht es um die Frage, ob in Corona-Zeiten die populäre Verbrauchermesse Inventa abgesagt werden muss. Terminiert ist sie für 13. bis 15. März. Messe-Chefin Britta Wirtz will sich am Dienstag bei der Inventa-Pressekonferenz äußern.

„Es ist eine sehr dynamische Situation“, sagt Messe-Pressesprecherin Maren Mehlis. Mit über 300 Ausstellern und 30.000 Besuchern ist die Inventa eine der größten Veranstaltungen im Karlsruher Messe-Kalender. Aber das Publikum kommt aus der Region, die Aussteller nicht aus fernen Ländern.

Anders hätte dies bei der IT-Trans ausgesehen. Sie ist die größte Veranstaltung weltweit, die sich der Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs widmet. Diese Veranstaltung hat die Messe Karlsruhe zusammen mit dem Partnerverband UITP verschoben.

„Teilnehmer aus 60 Ländern, das erschien uns zu risikoreich“, sagt Mehlis – auch wenn das Gesundheitsamt die aktuelle Veranstaltung nicht abgelehnt habe. Am Freitag habe das Robert-Koch-Institut (RKI) seinen Kriterienkatalog herausgegeben. Rasch habe die Messe diesen abgearbeitet und dann entschieden. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe auf die Kriterien des RKI hingewiesen.

Versicherungsschutz wird geprüft

„Da die Messe verschoben wird, hoffen wir, dass der Einnahme-Ausfall sich im Rahmen hält“, sagt Mehlis. Man prüfe zudem, ob für die IT-Trans Versicherungsschutz für interne und externe Schäden besteht.

Laut Martin Glöckner lautet „höhere Gewalt“ das Zauberwort, damit Messeveranstalter aus dem Schneider sind. „Ohne vorherige und entsprechende behördliche Anordnung kann man sich schwerlich auf höhere Gewalt berufen“, so der Justiziar des Fachverbands Messen und Ausstellungen (Fama) in einem „Handelsblatt“-Interview.

Bei höherer Gewalt müssten Messeveranstalter ihren Kunden weder Standgebühr noch Ticketkosten erstatten.

In der Bundesrepublik wurden wegen des Coronavirus etwa ein gutes Dutzend bedeutender Messen verschoben, darunter die weltgrößte Tourismusmesse ITB mit 10.000 Ausstellern aus 180 Ländern.

Angespannte Stimmung in der Messebranche

Auch die Lichtmesse Light + Building in Frankfurt, die Eisenwarenmesse in Köln und die Fitnessmesse Fibo in Köln sind zu nennen. Von einer angespannten Stimmung in der Messebranche spricht Harald Kötter. „Die Sars-Epidemie war harmlos dagegen“, sagt der Sprecher des Branchenverbandes Auma.

Und so bangen nun auch Messedienstleister, Taxifahrer, Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers – schließlich liegen die Ausgaben von Messe-Ausstellern und -Besuchern laut ifo-Institut bei jährlich 14,5 Milliarden Euro.

Viele Stornierungen in Karlsruher Hotels

„Eine meiner Kolleginnen hat 50 Stornierungen“ in Folge der IT-Trans-Verschiebung, sagt Waldemar Fretz, stellvertretender Vorsitzender des Branchenverbandes Dehoga in Baden-Württemberg. Ersatzbuchungen bekomme sie nicht mehr rein. „Das Corona-Virus bringt schon jetzt viel durcheinander. Und man weiß nicht, wohin es noch führt“, sagt Fretz.

Dabei habe man in der Hotellerie eh einen schlechten Jahresstart erlebt mit Rückgängen von 18,6 Prozent in München und von 3,7 Prozent in Frankfurt. Verschiebungen wie bei der IT-Trans wirkten sich auch auf die Gastronomie aus. Fretz: „Jede Messe bringt automatisch Leben in die Stadt.“

„Wir können uns an eine ähnlich gelagerte Situation in der Vergangenheit nicht erinnern“, sagt Bettina Veit, Pressesprecherin der Karlsruher BGV/Badische Versicherungen-Gruppen. Wenn Behörden auf Epidemien verweisen und Veranstaltungen dann abgesagt werden müssen, greife eine Veranstaltungsausfall-Versicherung.

Eine solche bietet auch die BGV-Gruppe an. Die Assekuranz versichert unter anderem badische Kommunen und deren Tochterunternehmen. Auch einzelne Messeveranstalter seien so abgesichert. Bei Neuverträgen werde jedoch faktisch das Coronavirus ausgeschlossen. Natürlich werden auch relativ kleine Veranstaltungen abgesagt, so in Remchingen an der Carl-Dittler-Realschule eine Ausbildungsmesse.

Beim Festspielhaus Baden-Baden ist man sensibilisiert

Deutschland ist aber nicht nur eine Messe-Nation, sondern mit jährlich rund 412 Millionen Teilnehmern auch das zweitwichtigste Kongressland der Welt. Kulturveranstalter sind in Corona-Zeiten ebenfalls sensibilisiert.

„Wir beobachten die Lage, sorgen für verstärkte Hygienemaßnahmen“, sagt Rüdiger Beermann, Pressesprecher des Festspielhauses Baden-Baden. Man entscheide von Veranstaltung zu Veranstaltung, stehe in engem Kontakt mit Behörden und Fachverbänden. Eine spezielle Versicherung habe man als Veranstalter nicht.

Besucher könnten für einen Aufpreis von fünf Euro beim Ticketkauf einen Sicherungsschein erwerben, der ähnlich wie eine Reiserücktrittversicherung wirke.