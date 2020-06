Grüne in Karlsruhe wollen Konzept für andere Nutzung von Parkhäusern

Anzeige

Die Gemeinderatsfraktion der Grünen in Karlsruhe hat beantragt, dass Architekten und Künstler in einem offenen Wettbewerb Ideen erarbeiten, wie städtische Parkhäuser in der Innenstadt umgenutzt werden können.

„In den nächsten Jahren muss die Verwaltung die Zufahrt für Autos zur Innenstadt einschränken, um die Ziele des Klimaschutzkonzepts erreichen zu können. Dafür müssen zunächst oberirdische Parkplätze reduziert werden, so dass der öffentliche Raum in der Innenstadt attraktiver wird. Aber langfristig werden wir auch nicht mehr so viele Parkhäuser als solche benötigen”, erläutert Aljoscha Löffler, Fraktionsvorsitzender und verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, den Hintergrund.

Parkhäuser gelten als ruhende Reserve der Stadtplanung.

Grüne: Nicht alle Parkhäuser in Karlsruhe Fahrrädern zur Verfügung stellen

Der Wettbewerb soll kreative Lösungen hervorbringen. Denn: Ein Umbau aller Autoparkhäuser zu Fahrradparkhäusern würde diesen Bedarf sicherlich übererfüllen, so die Grünen. Daher seien andere Vorschläge erwünscht. „Parkhäuser können als City-Hubs für eine nachhaltige City-Logistik genutzt werden, Veranstaltungs- und Proberäume oder Ateliers sind möglich“, ergänzt Jorinda Fahringer.

„An manchen Standorten könnte sich eine Lagerfläche für das umliegende Gewerbe oder für Museen anbieten, eventuell ergeben sich auch einzelne Umnutzungen zu Wohngebäuden“. Ziel des Wettbewerbs sollte sein, so viel wie möglich durch Umbau im Bestand zu erreichen, um zeitlich und energetisch aufwändige Abriss- und Neubaumaßnahmen zu vermeiden.

Wenn der öffentliche Raum mit seinen zahlreichen Plätzen ansprechend gestaltet wird und die Innenstadt von überall gut mit der Bahn und per Rad zu erreichen ist, sinkt der Bedarf, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, von selbst, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Grünen.

BNN