Grünen-Politikerin Zoe Mayer will für Karlsruhe in den Bundestag

Die Grüne-Fraktionsvorsitzende Zoe Mayer will bei der Bundestagswahl 2021 für die Grünen im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt antreten. Das bestätigte die 24-Jährige Wirtschaftsingenieurin am Donnerstag. Am Mittwochabend hatte sie die Partei auf einer Online-Mitgliederversammlung informiert.

Zoe Mayer will die Nachfolge der langjährigen Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl antreten, die vor Wochen erklärte, 2021 nicht mehr anzutreten.

Mayer strebt Sieg im Wahlkreis an

Als ihre vordringlichen Ziele nannte Mayer das Klima und die Klimapolitik. „Wenn man dafür aktiv werden ist, ist dies genau der richtige Zeitpunkt.“ Sie habe aber auch klar die Interessen des Wahlkreises im Blick. „Hier bin ich stark verwurzelt durch die Kommunalpolitik“, sagte sie.

Ein Sieg im Wahlkreis sei ihr Ziel, sie strebe aber auch als Vertreterin der Grünen Jugend einen Platz auf der Landesliste an. Ob es noch weitere Grüne-Interessenten gibt, ist unklar. Nach bisheriger Planung wollen die Grünen im Juli ihre Nominierungsveranstaltung abhalten.



Seit 2005 ist Ingo Wellenreuther von der CDU jeweils direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Karlsruhe, 2002 zog er erstmals in den Bundestag über die Landesliste ein. Aller Voraussicht nach tritt er 2021 ebenfalls wieder an.