Guide Michelin 2020: Das sind alle Sterne-Restaurants in der Region

Anzeige

Für die Köche bedeuten sie Umsatz, für die Gourmet-Gäste wichtige Anlaufstellen: Gespannt schaut die Region auf die Vergabe der Michelin-Sterne. Nun ist klar, ob die Restaurants der Region ihre Sterne halten konnten. Es gibt sogar zwei Neulinge in der Liste.

Beim ersten Stern haben es die Köche noch gut. Sie erfahren von Michelin vorab, dass sie im neuen Guide erscheinen werden. Dann müssen sie nur noch bis zur offiziellen Veranstaltung ruhig bleiben. Doch dieses Mal ist sowieso alles anders: Die offizielle Verleihung der Sterne in Hamburg wurde abgesagt.

Mehr zum Thema: „Unsere Sterne sind verbrannt“: „Traube Tonbach“ verliert alle Michelin-Sterne

Stattdessen gab Michelin nun per Facebook-Übertragung und Pressererklärung bekannt, welche Sterne-Restaurants im Guide 2020 vertreten sind. Für die Region heißt das: Es gibt ein neues Restaurant mit einem Stern für Nachhaltigkeit. Marcello Gallotti vom Restaurant Erasmus in Karlsruhe hat einen von deutschlandweit 18 Sternen für Nachhaltigkeit erhalten.

Mehr zum Thema: Der Herr der Sterne: Ein Test-Esser des Guide Michelin spricht über seinen Job

„Das ist eine großartige Auszeichnung. Dass der Michelin-Führer nun einen Stern für Nachhaltigkeit vergibt, zeigt, dass man das Thema ernst nimmt und es beweist mir, dass ich mit meiner Küche auf dem richtigen Weg bin“, erklärt er gegenüber den BNN kurz nach der Bekanntgabe. „Dieser Stern gibt mir Selbstvertrauen, meinen Weg weiter zu gehen und er ist auch Auszeichnung und Ansporn für mein Team.“

Im vergangenen Guide durften sich zwei Restaurants aus der Region über ihren ersten Stern freuen: Thorsten Bender mit dem „sein“ in Karlsruhe sowie Faycal Bettiui mit „Zur Krone“ in Neupotz. Im neuen Guide Michelin sind beide wieder mit jeweils einem Stern vertreten. Neu hinzu kommt im Enzkreis die „Alte Baiz“ in Neuhausen mit einem Stern.

Mehr zum Thema: Wie der Michelin-Stern das Leben verändert: Köche aus Karlsruhe und Neupotz berichten

Nach dem verheerenden Brand im Hotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn Anfang Januar muss die Sterne-Gastronomie dort mit Übergangslösungen leben. Die „Köhlerstube“ (ein Stern, Küchenchef Florian Stolte) ist vorübergehend im Restaurant „Silberberg“ untergebracht worden.

Mehr zum Thema: Warum Dominic Müller für sein neues Restaurant „Makidan“ in Durbach einen Stern abgab

Von April an sollen „Köhlerstube“ und „Schwarzwaldstube“ (drei Sterne, Küchenchef Torsten Michel) in Container ziehen, die auf dem Parkhaus des Hotels aufgestellt werden. Hotelchef Heiner Finkbeiner hatte angekündigt, ein neues Gebäude für die Restaurants bauen zu wollen. Für den Guide Michelin 2020 heißt das allerdings: Beide Restaurants verlieren ihre Sterne.

Mehr zum Thema: So geht es nach dem Brand im Hotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn in den Restaurants „Schwarzwaldstube“ und „Köhlerstube“ weiter

Das Restaurant „Schwarzer Hahn“ verliert seinen Stern unter Stefan Neugebauer im pfälzischen Deidesheim.

Ein-Sterne-Häuser in der Region

Ein-Sterne-Häuser in der Südpfalz

Urgestein im Steinhäuser Hof (Hedi Rink) in Neustadt an der Weinstraße

L.A. Jordan im Ketschauer Hof (Daniel Schimkowitsch) in Deidesheim

Zur Krone (Faycal Bettioui) in Neupotz

s’Äpfle (Kevin Leitner) in Ludwigshafen

Zwei-Sterne-Häuser in der Region

Drei-Sterne-Häuser in der Region

Restaurant Bareiss (Claus Peter Lumpp) in Baiersbronn

Die Übersicht über die Sterne-Restaurants des Vorjahres finden Sie hier.