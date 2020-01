Halbzeit bei der Karlsruher Vesperkirche: Mehr Besucher als in den vergangenen Jahren

Anzeige

In den ersten beiden Wochen der siebten Karlsruher Vesperkirche wurden mehr Besucher gezählt als in den vergangenen Jahren. Auch in den verbleibenden zwei Wochen kümmern sich jeden Tag über 50 ehrenamtliche Helfer um das leibliche und seelische Wohl ihrer bis zu 400 Besucher.

Von seinem Beobachterposten neben dem Eingang der Johanniskirche hat Dieter Eger den östlichen Teil des Werderplatzes bestens im Blick. Als sich ein sichtlich betrunkener Mann torkelnd vom Indianerbrunnen Richtung Kirche aufmacht, geht Eger einen Schritt zur Seite und blockiert die Eingangstür zur Karlsruher Vesperkirche .

„Wenn du etwas essen willst, bringen wir dir gerne etwas nach draußen“, sagt Eger mit ruhiger Stimme. Und nach einer kurzen Diskussion wird der Betrunkene von seinen Kumpanen abgeholt und zurück zum Brunnen geleitet.

„Es ist mehr los als in den vergangenen Jahren“

Der Türsteherjob ist aber nur eine von Egers verschiedenen Aufgaben während der vierwöchigen Vesperkirchenzeit. „Eigentlich steht unser Haus für alle Leute offen. Aber Alkohol ist in der Kirche verboten und komplett betrunkene Leute stören unsere Gäste“, betont der ehrenamtliche Vesperkirchenleiter.

Probleme habe es in den ersten Wochen aber so gut wie keine gegeben. „Es ist mehr los als in den vergangenen Jahren. Die Leute schätzen einfach die tolle Atmosphäre“, sagt Eger.

Leute stehen Schlange für das Mittagessen

Was er damit meint, wird beim Blick in den Kirchenraum schnell klar. Als Pfarrerin Lara Pflaumbaum pünktlich um 12 Uhr das Mittagessen für eröffnet erklärt, stehen bereits über 50 Menschen geduldig Schlange.

Hektik kommt auch danach nicht auf. Die Besucher haben genügend Zeit mitgebracht, und hinter der Ausgabetheke sorgen die ehrenamtlichen Helfer für eine zügige Essensausgabe. Helga Günther füllt die tiefen Teller mit dampfender Erbsensuppe, Jürgen Deck verteilt das Essen an die Wartenden und von Nicki Schlindwein gibt es noch ein Stück dunkles Bauernbrot dazu.

Jeden Tag sind 50 Helfer im Einsatz

Über 50 freiwillige Helfer sind bei der siebten Auflage der Vesperkirche jeden Tag im Einsatz. Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf sowie das leibliche und seelische Wohl von durchschnittlich 350 Besuchern.

„Es gibt eigentlich immer etwas zu tun. Aber die Arbeit macht viel Spaß und man bekommt auch sehr viel zurück“, sagt Dorothe Ripkens, die sich vor einigen Jahren selbst in einer schwierigen Situation befunden hat und nun wieder etwas zurückgeben will.

„Toll, dass es die Vesperkirche gibt“

Den Vesperkirchen-Gästen bleibt das große Engagement der vielen fleißigen Helfer nicht verborgen. „Es ist toll, dass es so etwas in Karlsruhe gibt“, sagt Uli. Er sei lange drogensüchtig gewesen und nun in einem medizinischen Entzugsprogramm untergebracht. An der Vesperkirche mag er vor allem die „vielen netten Leute“ und den Plausch bei einer Tasse Kaffee.

Neben ihm sitzt Grazia, die sich mit einer Putzstelle über Wasser hält und über das günstige Mittagessen freut. „Hier ist es immer gemütlich. Da kann man sehr gut runterkommen und abschalten“, sagt Grazia.

Mehr als 400 Leute können nicht bewirtet werden

Selbst wenn die Vesperkirche an den Sonntagen aus allen Nähten platzt, geht es an den Tischen beinahe erstaunlich ruhig zu. Die Leute essen, trinken einen Kaffee und unterhalten sich über Gott und die Welt. Ein vierjähriges Mädchen bringt voller Stolz einen selbst gebackenen Marmorkuchen vorbei und Mundharmonikaspieler Micha erzählt einen Schwank aus seinem bewegten Leben und welche Lieder er in der Innenstadt regelmäßig zum Besten gibt.

„Wir haben hier sehr viele Stammgäste. Viele Menschen sehen die Vesperkirche mittlerweile auch als sozialen Anker“, sagt Pflaumbaum. Offenbar habe sich das besondere Flair mittlerweile bereits in der ganzen Region herumgesprochen, denn es seien auffällig viele Leute von außerhalb angereist.

Wegen des großen Andrangs musste die Vesperkirche in diesem Jahr sogar schon zweimal an Wochentagen wegen drohender Überfüllung geschlossen werden. Mehr als 400 Leute auf einmal können in dem geräumigen Kirchenschiff nicht bewirtet werden.

Zum ersten Mal bei der Vesperkirche dabei sind Lenie und Lenka. Die beiden Konfirmandinnen führen Interviews mit Mitarbeitern und Gästen und helfen bei der Nachtischausgabe. Berührungsängste haben die beiden Teenager keine.

„Die Leute sind alle unheimlich freundlich“, sagen Lenie und Lenka. „Aber wenn man sich mit den Menschen hier unterhält und von ihren Problemen erfährt, dann merkt man erst, wie gut es uns eigentlich geht“.