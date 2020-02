Handwerkskammer Karlsruhe sucht verzweifelt nach Nachwuchs

Anzeige

Der Druck aufs Handwerk steigt: „22 Prozent der Betriebsinhaber sind älter als 60 Jahre“, schlägt Joachim Wohlfeil, Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe, Alarm. 41 Prozent der Betriebsinhaber im Kammerbezirk sind 56 Jahre und älter. Handlungsbedarf sehen Wohlfeil und Hauptgeschäftsführer Gerd Lutz vor allem, weil eine Betriebsübergabe Vorlauf braucht.

Die Handwerkskammer werde daher zu dem Thema noch mehr Informationsveranstaltungen und weitere Beratungsprogramme anbieten. Auch beim Betriebswertgutachten, das die Kammer für ihre Mitglieder kostenlos erarbeitet, habe man nachjustiert. Dauerte es früher über drei Monate, bis ein solches Gutachten fertig war, so sind es nach Lutz’ Worten nun nur noch vier bis sechs Wochen.

Baby-Boomer gehen in Rente

Positiv bewertet der Pressesprecher der Kammer, Alexander Fenzl, dass das Land Baden-Württemberg die Brisanz erkannt hat. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Meisterprämie und auf die Meistergründerprämie.

Auch interessant: Pro und Contra – Sollten Handwerker nach der Ausbildung „Bachelor“ heißen?

Ein Problem, das das Handwerk plagt: Die Baby-Boomer gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, es kommt aber weitaus weniger Nachwuchs nach. Im Jahr 2012 gab es im Kammerbezirk noch 2.580 Lehrlinge – zuletzt waren es nur noch 2.402. Angesichts dieser Zahlen hilft es auch relativ wenig, dass zunehmend Abiturienten in Handwerksberufe wollen. Zuletzt lag deren Anteil bei 13,8 Prozent. Zwei von zehn Auszubildenden sind übrigens mittlerweile junge Frauen. Für das Ausbildungsjahr 2020 gebe es bereits 300 offene Stellen.

Einwanderung von Fachkräften entschärft das Problem

Ein Stück weit helfe es dem Handwerk, dass mittlerweile fast zehn Prozent aller neuen Auszubildenden Flüchtlinge aus den Staaten Afghanistan, Eritrea, Gambia, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien sind. „Das spielt schon eine große Rolle für uns“, unterstreicht Lutz.

Mehr zum Thema: Handwerker in Baden-Baden denken zunehmend digitaler

Die Abbrecherquote sei nicht auffallend. „Die, die dabei sind, sind sehr motiviert.“ Ein Selbstläufer sei dies aber nicht. Bei der Handwerkskammer gibt es einen sogenannten Kümmerer, der Flüchtlinge betreut. Welcher Ausbildungsberuf passt? Sind Sprachkurse notwendig? Wie ist die Integration beispielsweise durch eine Mitgliedschaft im Sportverein möglich? Solchen Fragen nehme sich der Kümmerer an.

Hoffnung schöpft die Kammer durch das Fachkräfteeinwanderungs-Gesetz, das ab 1. März gilt. Es erleichtert den Zutritt in den deutschen Markt. Der Bedarf an Fachkräften aus dem gewerblich-technischen Bereich ist in Deutschland nach Lutz’ Worten größer als der aus dem akademischen Bereich.

Wiedereinführung der Meisterpflicht

Die Kehrtwende der Politik, die jüngst für zwölf Berufe wieder die Meisterpflicht eingeführt hat, begrüßt Wohlfeil. In den Berufen mit Meisterpflicht kam es im vergangenen Jahr zu 611 Neueintragungen in die Handwerksrolle.

Wohlfeil spricht von einem Vorzieheffekt gerade bei Berufen, bei denen sich die Handwerker im vergangenen Jahr noch ohne Meisterbrief selbstständig machen konnten – und in denen dieser jetzt wieder nötig ist.

In einigen Sektoren steigt die Zahl der Handwerksbetriebe

Per Jahresultimo gab es im Kammerbezirk exakt 19.308 Handwerksbetriebe. Das waren 236 mehr als im Vorjahr. Deutliche Sprünge gab es bei Kosmetikern, Fliesenlegern und Gebäudereinigern.

Viel Bewegung gab es im zulassungsfreien Sektor. So ist im sogenannten B1-Sektor der Meistertitel keine Pflicht, aber eine Möglichkeit: Netto erhöhte sich hier der Bestand auf 5.032 Betriebe. Das sind nach Fenzls Worten im Vergleich zum Vorjahr 208 mehr.

Mehr zum Thema: Viktor Nückel macht eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner in der Region

Zurück zum Thema Meisterbrief: Lutz weist darauf hin, dass der Gesetzgeber nach fünf Jahren überprüfen will, was die Wiedereinführung des Meisterbriefs für die zwölf Berufe gebracht hat. Dies sei eine angemessene Zeitspanne, sagt der Hauptgeschäftsführer. „Wichtig ist, dass die Politik sieht: Das ist keine Sackgasse. Das ist eine Straße in die richtige Richtung.“

Viele Betriebe sind voll ausgelastet

Die über 19.300 Betriebe im Kammerbezirk haben nach Wohlfeils Angaben im vergangenen Jahr 13,6 Milliarden Euro erlöst, was einem Plus von drei Prozent entspricht. Für dieses Jahr wird ein nominales Umsatzplus von 3,5 Prozent prognostiziert.

Dem Handwerk geht es gut Joachim Wohlfeil, Handwerkskammer Karlsruhe

„Dem Handwerk geht es gut. Es hat viel zu tun“, unterstreicht Wohlfeil. Wenn laut einer aktuellen Umfrage nun 47,8 Prozent der befragten Betriebe meinen, die Geschäftslage bleibe gleich, dann dürfe man sich von diesem Wert nicht täuschen lassen. Lutz: „Wenn ein Betrieb 100 Prozent Auslastung hat, kann er es nicht nochmal toppen.“ Wohlfeil ergänzt: „Im Volksmund hört man, man habe bis zum Sommer gut zu tun.“

Auch interessant: So wurde ein Betroffener aus der Region von einem Handwerker abgezockt

Der Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe umfasst die vier Landkreise Calw, den Enzkreis, Karlsruhe und Rastatt sowie die drei Städte Baden-Baden, Karlsruhe und Pforzheim.