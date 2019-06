Handy gestohlen und gegen den Kopf getreten – 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Anzeige

Ein 28-Jähriger soll einen jungen Mann bedroht, das Handy gestohlen und ihm anschließend mehrfach gegen den Kopf getreten haben – inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Das teilten das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Dem Beschuldigten wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll er in der Nacht auf Samstag auf der Durlacher Allee einem 22-jährigen Marokkaner das Mobiltelefon entrissen haben. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls marokkanischer Staatsbürger.

In der folgenden körperlichen Auseinandersetzung habe er auf den 22-Jährigen eingeschlagen und dem am Boden liegenden Geschädigten mehrfach gegen den Kopf getreten. Anschließend sei der Mann der Polizei zufolge in Richtung Messplatz geflüchtet.

Mit Prellungen und Frakturen wurde der 22-Jährige in eine Klinik gebracht. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte konnte kurz darauf von einer Streife auf dem Messplatz festgenommen werden.

