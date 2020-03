Hans-Baldung-Grien-Ausstellung lockt kurz vor Schluss noch Fans nach Karlsruhe

Anzeige

Die Hans-Baldung-Grien-Ausstellung in der Kunsthalle Karlsruhe endet bald – am Sonntag, 8. März, ist Schluss. Zahlreiche Kunstfans aus Deutschland und dem Ausland nutzen die letzte Gelegenheit, um in der Ausstellung vorbeizuschauen.

„Halt! Haben Sie sich angestellt?“, fragt der Sicherheitsmann. Der Weg in die Kunsthalle Karlsruhe ist in diesen letzten Tagen vor Ende der Großen Landesausstellung „Hans Baldung Grien. Heilig / unheilig“ streng geregelt. Wer an einem Werktag die Mittagspause zum Besuch der Schau nutzt, kann nicht mehr hoffen, allein und in stiller Andacht Baldungs Heilige Katharina oder das Madonnenbild mit den kessen Papageien zu genießen. Noch weniger am Samstagnachmittag, wo sich bei lauen Frühlingstemperaturen Schlangen vor dem Gebäude bilden und drinnen vielstimmiges Raunen die Ausstellungsräume erfüllt.

Vor dem Bild „Die Not Gottes am Grab mit Maria und Johannes“ (1512) erfährt eine von zahlreichen geführten Gruppen gerade, warum Grien mit diesem Gemälde zwar noch im Mittelalter verhaftet ist (Motiv der Heiligen Dreifaltigkeit), aber durch die genaue Darstellung des erschlaffenden Christus-Körpers und die Darstellung des Schmerzes schon in großen Schritten auf die Renaissance zugeht.

Ich hab’ gesagt, ich muss unbedingt noch herkommen Ausstellungsbesucherin Magdalena Essig

Magdalena Essig aus Lauf bei Achern hat mit ihrem Mann Egon und dem Sohn Markus den Aufzug genommen und beginnt den Durchgang mit den sakralen Werken aus Griens Zeit in Freiburg. „Ich hab’ gesagt, ich muss unbedingt noch herkommen“, sagt sie. Den dreien hat es besonders die „Muttergottes mit dem schlafenden Kind“ von 1514 angetan. „Was mich fasziniert, ist die exakte Zeichnung der Lippen“, sagt Egon Essig. „Da kann man sich vorstellen, wie sich das küsst“, erwidert der Sohn. Schmunzelnd meint Magdalena Essig: „Da bin ich ja mal gespannt auf den ,unheiligen‘ Teil der Ausstellung!“

Dort sind Mireille und Francine hellauf begeistert. Die beiden Freundinnen sind, wie viele andere Besucher, Französinnen, aus Munstertal und Mulhouse sind sie mit dem Bus nach Karlsruhe gekommen. Und sie sind absolute Fans von Hans Baldung Grien. „C’est merveilleux“, sagt Mireille, es sei wunderbar, zu sehen, an wie vielen Orten Grien gewirkt habe. Die Beschreibungstexte an den Werken seien sehr gut, findet Francine, zudem fühle sie sich geradezu in die Motive hineingezogen.

Alexandre Vanautgaerden kommt aus Bonn, wo er als Kunsthistoriker arbeitet, aber ursprünglich auch aus Frankreich. „Papa, on y va?“ („Papa, gehen wir weiter?“), drängelt seine ihm nur zur Hüfte ragende Tochter, bevor er sie auf den Arm nimmt und mit ihr gemeinsam „Die Heilige im Gemach mit fünf Engeln“ betrachtet.

Nicht nur aus Frankreich, auch aus Österreich, der Schweiz und sogar aus Spanien kommen Kunstfreunde, um Grien in Karlsruhe zu betrachten. Oder aus Remchingen. „Ich möchte meiner Enkeltochter diese hervorragende Ausstellung näherbringen“, erklärt Wolfgang Hofer. „Sie ist wunderbar zusammengestellt, man kann richtig Einblick bekommen in die deutsche Vergangenheit.“ Die Enkelin Anika Nuding ist erst 16, aber lauscht den Ausführungen des Opas zu Baldungs Heiliger Barbara und Heiliger Katharina mit großem Interesse. Die Enkelin wohnt in der Nähe von Pforzheim, mit dem Großvater, der ursprünglich aus Karlsruhe kommt, hat sie sich extra für die Grien-Ausstellung verabredet. „Ich beschäftige mich in meiner Freizeit gerne mit Kunst“, sagt sie. „Nicht nur, weil mein Opa sich so gut auskennt.“ So führen viele Wege die Grien-Fans nach Karlsruhe. Anika und ihr Großvater wollen bald noch weiter ziehen – nächstes Ziel: Van Gogh in Frankfurt.