Hausgebet mit Textblatt soll Karlsruher Katholiken über den fehlenden Gottesdienst trösten

Karlsruhes katholischer Dekan Hubert Streckert weiß, es gibt keinen wirklichen Ersatz für die Sonntagsgottesdienste. Kontakte per Telefon sind jetzt umso wichtiger, sagt er. Immerhin sind die bis Anfang April verlängerten Fristen zu den Pfarrgemeinderatswahlen 2020 und Angebote für Gläubige ein Lichtblick. Neu ist ein Hausgebet.

Das Finale der Pfarrgemeinderatswahl 2020 ist auf 5. April verschoben. Nun bringt der Sonntag Karlsruhes Katholiken – nichts. Wie sehr fehlen die Sonntagsgottesdienste?

Streckert: Nicht Gottesdienst feiern zu können, ist für manche eine Katastrophe. Es ist eine große Herausforderung, dass wir nicht zusammenkommen. Wir sind als digitale Kirche nicht gut aufgestellt, das versuchen wir jetzt aufzuholen. Das bleibt aber technisch und kalt …

Was machen Menschen, die gar nicht online sind?

Streckert: Telefon hat jeder. Unsere Pfarrer rufen viele Menschen an, und man kann die Pfarrbüros anrufen. Sie stellen auch Kontakt zu Jugendgruppen her, die Einkaufshilfe anbieten. Unser Kirchenfenster– Team ist montags bis samstags von 14 bis 18 Uhr erreichbar unter Telefon (01 57) 34 50 58 79, die „Brücke“ unter Telefon (07 21) 38 50 38 montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, mittwochs 16 bis 20 Uhr. Und die Kirchen sind offen. In St. Stephan trifft man von 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr auch jemanden an.

Wie pflegen Sie jetzt die geistige Verbindung?

Streckert: Wir laden zu einem ökumenischen Hausgebet ein. Das Textblatt bekommt man im Internet und es liegt in den Kirchen aus. Am Sonntag um 11 Uhr läuten dazu die Kirchenglocken.

