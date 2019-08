Heftiger Auffahrunfall in Karlsruhe-Rintheim

Anzeige

In Karlsruhe-Rintheim ist es am Samstagmittag zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Ein VW krachte in einen Sprinter. Der Aufprall war so heftig, dass der VW auf einer Seite total demoliert wurde. Der Passat-Fahrer verletzte sich und kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich auf der Haid-und-Neu-Straße gegen 13.40 Uhr. Der Fahrer des Stadtmobils bremste auf Höhe Sinsheimer Straße an der dortigen Fußgängerampel seinen Sprinter ab.

Der dahinter fahrende Passat-Fahrer bemerkte dies zu spät, wollte noch ausweichen und prallte trotzdem mit hoher Geschwindigkeit in das Heck des Sprinters. Der Passat wurde bei dem Unfall an einer Seite total demoliert. Der Autofahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

