Heikle Frage vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe: Darf der BND Ausländer im Ausland abhören?

Deutsche darf der BND nicht abhören, sie stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes. Ausländische Staatsangehörige im Ausland hingegen genießen diesen Schutz nicht, sie dürfen seit 2017 e Dagegen klagt die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ vor dem Bundesverfassungsgericht.

Die Empörung war groß, der Aufschrei laut. „Ausspähen unter Freunden – das geht gar nicht“, entrüstete sich Angela Merkel im Jahr 2013, als im Zuge der Enthüllungen des früheren amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden bekannt wurde, dass der US-Geheimdienst NSA nicht nur jahrelang die Telefon-, Internet-, E-Mail- und SMS-Verbindungsdaten von Millionen Bundesbürgern aufgezeichnet und gespeichert, sondern sogar die Handys von Bundeskanzlerin Merkel und anderen Spitzenpolitikern überwacht hatte.

Die so genannte NSA-Affäre belastete das deutsch-amerikanische Verhältnis schwer, ein Untersuchungsausschuss des Bundestags versuchte die Hintergründe aufzuklären.

Ohne gesetzliche Grundlage

Doch rasch stellte sich heraus: Das Vorgehen des NSA war kein Einzelfall. Auch der Bundesnachrichtendienst (BND) spähte Freunde und Partner aus, sammelte im großen Stil Verbindungsdaten und gab daraus gewonnene Informationen an die NSA oder andere Dienste weiter.

So wurde bekannt, dass der BND am Frankfurter Internetknoten DE-CIX mithilfe von sogenannten Selektoren, die der NSA erstellte, Verbindungsdaten aufzeichnete und unter anderem hochrangige Beamte des französischen Präsidialstabes und des Außenministeriums sowie der EU-Kommission und Unternehmen sowie im Ausland tätige Journalisten ausspähte – ohne dass darüber das Parlamentarische Kontrollgremium noch die Bundestagskommission, die für die Abhörmaßnahmen der Geheimdienste zuständig ist, informiert worden waren und ohne dass es eine gesetzliche Grundlage dafür gab.

Gezielte Überwachung

2017 schloss die Große Koalition diese Gesetzeslücke. Das seitdem gültige BND-Gesetz sieht zum ersten Mal die Möglichkeit einer „strategischen Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung“ vor, also die gezielte Überwachung von Ausländern im Ausland einschließlich der Weitergabe der dabei gewonnenen personenbezogenen Daten an in- und ausländische Stellen.

Aber steht diese Regelung auch im Einklang mit dem Grundgesetz? Nein, sagen die in Frankreich ansässige Organisation „Reporter ohne Grenzen“, mehrere im Ausland investigativ tätige Journalisten sowie ein deutscher Rechtsanwalt, der für ein Menschenrechtsbüro in Guatemala tätig ist.

Sie haben beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingelegt – und bereits einen ersten Teilerfolg erzielt. Der Erste Senat nahm die Beschwerde nicht nur an, sondern hat für diesen Dienstag und Mittwoch eine große mündliche Verhandlung angesetzt. Ein Zeichen, dass die Hüter der Verfassung die vorgetragenen Bedenken durchaus ernst nehmen. Auf die Vertreter der Bundesregierung wartet ein umfangreicher Fragenkatalog.

Wird das Redaktionsgeheimnis ausgehöhlt?

Konkret sehen „Reporter ohne Grenzen“ und die anderen Beschwerdeführer eine Verletzung der Artikel 3 (allgemeiner Gleichheitssatz), 5 (Pressefreiheit) und 10 (Fernmeldegeheimnis). Das BND-Gesetz behandele Ausländer anders als Deutsche, deren Daten in einem mehrstufigen Verfahren aussortiert und gelöscht werden, zudem bestehe die Gefahr, dass auf indirektem Wege auch das deutsche Redaktionsgeheimnis ausgehöhlt werde, wenn zum Beispiel bei internationalen Großrecherchen ausländische Partnermedien abgehört werden.

Der in Guatemala tätige Rechtsanwalt befürchtet, dass seine Staatsangehörigkeit auf technischem Wege nicht zuverlässig erkennbar sei und er als „Funktionsträger“ einer ausländischen Nichtregierungsorganisation erfasst werde.

Insgesamt, so argumentiert die „Gesellschaft für Freiheitsrechte“, die die Beschwerde mit mehreren Journalistenverbänden und –organisationen koordiniert, schaffe der BND durch das „praktisch schrankenlose“ Abhören von Telefongesprächen und das Auswerten des Internet-Verkehrs die Privatsphäre „von Milliarden Menschen de facto“ ab. Die Bundesregierung legalisiere mit dem BND-Gesetz „die praktisch flächendeckende Auslandsüberwachung“.

Die Väter des Grundgesetzes würden sich im Grabe umdrehen Gerhard Schindler, früherer BND-Präsident

Bundesregierung und Geheimdienstexperten verweisen hingegen auf die Bedeutung der Ausland-Ausland-Aufklärung, um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. „Die Väter des Grundgesetzes würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüssten, dass die Kommunikation der Taliban, die gerade deutsche Soldaten in Afghanistan angreifen, von Artikel 10 geschützt sein sollen“, sagt der frühere BND-Präsident Gerhard Schindler.

Terrormiliz IS könnte Journalistenausweise drucken

Die Grundrechte seien nicht dazu da, die gesamte Weltbevölkerung unter ihren Schutz zu stellen. So könne beispielsweise nach den Worten Schindlers die Terrormiliz IS Journalistenausweise drucken und verteilen, die Betreiber einer terroristischen Website in Syrien könnten sich dann auf den Schutz durch Artikel 10 Grundgesetz berufen. „Das kann ernsthaft niemand wollen.“

Eine vollständige Abschaffung der Auslandsüberwachung streben die Beschwerdeführer nach eigenem Bekunden nicht an, wohl aber ein eine deutliche Verschärfung der Regeln. So solle der BND nur abhören dürfen, wenn ein konkreten Verdacht sowie eine richterliche Anordnung vorliegen. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.