Herbstmess´ in Karlsruhe: Halloween-Zombies und erfolgreiche Paintball-Schützen

Die Herbstmess´ in Karlsruhe zählt zu den Institutionen im Festkalender der Fächerstadt. Am Freitag ist sie eröffnet worden. Unsere Autorin hat auf ihrem Streifzug zahlreiche Impressionen gesammelt – von bunten Lichtern, süßen Snacks und erfolgreichen Schützen am Paintball-Stand.

Von unserer Mitarbeiterin Nina Setzler

Die Karlsruher lassen sich durch nichts von ihrer Herbstmess’ abbringen, auch nicht von Nieselregen und Nebelschwaden. Zur Eröffnung des Volksfestes am Freitag ziehen schon früh am Nachmittag zahlreiche Menschen durch die Gassen der Spaß- und Schaugeschäfte auf dem Messplatz, größtenteils Familien mit Kindern.

Eingepackt in Gummistiefel und Regenhosen erobern die jüngsten Besucher das Nostalgie-Karussell mit Omnibus, Feuerwehrauto und Prinzessinnen-Kutsche. Die „Wilde Maus“, ein Klassiker unter den Fahrgeschäften, schwingt sich durch Kurven in luftiger Höhe: Zwei Frauen und ein Kind kreischen aus dem wendigen Vierer-Wagen heraus, als es steil hinunter geht – unten am sicheren Boden filmt die Oma mit dem Smartphone.

Entspannte Feiertagslaune

Spaß hat auch ein kleiner Junge auf der achtspurigen „Super-Rutsche“, als er offenbar zum wiederholten Mal auf dem Schoß des Papas, der ordnungsgemäß in einen Fußsack geschlüpft ist, die abschüssige Fläche hinuntersaust. „Noch mal!“, ruft das Kind und bekommt die lachende Antwort: „Nein, das war jetzt wirklich das letzte Mal.“ Man könne doch jetzt ja auch mal woanders hin, sagt die Mutter über den Zaun hinweg.

Entspannte Feiertagslaune herrscht auf dem Messplatz, die Leute holen sich Langos mit dick Käse drauf oder Waffeln, die fast vollständig unter Puderzucker und Schokocreme verschwinden. Vielleicht gerade weil das Wetter nicht optimal ist, zieht der Jahrmarkt mit seinen bunt blinkenden Lichtern und den üppigen Leckereien besonders an.

Halloween-Zombies im Spiegelkabinett

Etliche Attraktionen sind außerdem überdacht, etwa der Autoscooter, wo ein Schuljunge seine mäßig begeisterte Schwester chauffiert. Oder die Geisterbahn, in der Fahrgäste noch beim Aussteigen zwischen schwarzen Holzkreuzen und zerschlissenen Tarn-Netzen einen gehörigen Schreck versetzt bekommen.

Dermaßen ins Schwitzen geraten, bietet sich ein Besuch des neuen „Crazy Vegas“ an, dessen Parcours auch durch eine Fontäne führt. Im Innern schlängeln sich die Erlebnishungrigen zwischen Spiegelsäulen und LED-Streifen hindurch, ein Kind trägt die Bemalung eines Halloween-Zombies im Gesicht, obwohl das Kinderschminken am Festzelt zu dieser Zeit noch gar nicht begonnen hat.

Voll ist es im Festzelt „Zum Metzger Wirt“ trotzdem schon, denn das Ambiente aus kuscheligen Fellen und zünftigen Speisen lockt, genauso wie auf der anderen Seite des Platzes das „Badisch’s Dörfle“: Dort werden neben Hotdogs und Steak-Brötchen auch schon Glühwein und Kinderpunsch serviert, womit es sich auf den überdachten Holzbänken gut aushalten lässt.

Ungewohnte Perspektiven aus dem Riesenrad

Überhaupt spielt das typisch triste Novemberwetter sehr schnell eine Nebenrolle bei all der Ablenkung, die auf der Herbstmess’ geboten ist: Maggy lässt eine Filzstift-Karikatur von sich malen, das dauert gerade mal fünf Minuten, kostet acht Euro und mit ihrer Sternchen-Jacke und Pop-Star-Pose kommt sie optisch sogar noch ganz gut weg dabei!

Humorige Sprüche warten am Schießstand auf eine junge Frau, die verzweifelt versucht, eines der winzigen Röhrchen zu treffen. „Sie müssen genau in die Mitte zielen“, erklärt die Schaustellerin gut gelaunt, über ihr belehrt ein Schild mit der Aufschrift: „Wenn jeder Schuss ein Treffer wär’, hätt’ man am Schießen keine Freude mehr!“

Erfolgreicher läuft es für ein Schützen-Duo am Paintball-Stand, wobei dort die Ziele auch deutlich größer sind. „Ich halte das Gewehr und du drückst ab“, sagt der Größere zu dem Kleinen. Dieser kriegt sich kaum mehr ein, als schnell alle Dosen abgeräumt sind, und will die Aktion natürlich dringend wiederholen. Auch für die Erwachsenen gibt es an den Verkaufsständen einiges zu gucken: An mehreren Kleiderständen hängen passend zur Witterung plüschige Mäntel, Schals und Mützen in aktuellen Herbstfarben.

Im Riesenrad „White Star“ kann man – aus geschlossenen Gondeln heraus – ungewohnte Ausblicke auf die Fächerstadt genießen. Und an einem Schmuckstand werden sogar die passenden Löcher gestochen. „Heute hat sich noch keiner piercen lassen“, sagt der Verkäufer. „Aber das ist auch eher was für die Jüngeren, und die kommen abends.“