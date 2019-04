Herrenloser Koffer entdeckt: Teile der EnBW-Zentrale geräumt

Anzeige

In der EnBW-Zentrale in Karlsruhe ist am Freitag ein herrenloser Koffer entdeckt worden. Die Polizei hat das Erd- und Obergeschoss des Gebäudes geräumt und Straßen gesperrt, wie eine Sprecherin auf Anfrage von bnn.de erklärte.

Das Landeskriminalamt sei gerade auf der Anfahrt nach Karlsruhe, um sich den Koffer anzuschauen. Das Areal ist abgesperrt.

Durlacher Allee von Sperrungen betroffen

Von den Sperrungen betroffen sind die Durlacher Allee in Richtung Innenstadt, die Gerwigstraße stadtauswärts und die Straße „Am Badenwerk“, wie die Sprecherin weiter sagte.



