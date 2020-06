Herzlichen Glückwunsch zum 305. Geburtstag: So schön war der KA300-Festivalsommer 2015

Anzeige

Am 17. Juni 2015 ragten 32 Lichtsäulen in den Himmel über Karlsruhe ragten. Karlsruhe startete in den Festivalsommer, der ein Sommermärchen wurde: 15 Wochen wurden „300 Jahre Karlsruhe“ gefeiert – eine Zeit, mit der viele Bürger bis heute schöne Erinnerungen verbinden. Ein Rückblick auf einen besonderes Festjahr:

Konzerte in lauen Sommernächten am Pavillon, anregende Diskussionen, unerwartete Begegnungen, neue Freundschaften, Hingucker wie der an Hollywood erinnernde Schriftzug „Durlach“ am Turmberg oder der Abschlussabend mit Klang- und Lichtinstallationen im Schlossgarten: Schnell werden die Momente von vor fünf Jahren wieder lebendig. Doch es ist mehr geblieben als die Erinnerung.

Die Schlosslichtspiele sind zu schön, um sie nicht fortzusetzen. Martin Wacker, Verantwortlicher für den Stadtgeburtstag 2015

Ob im Herzen der City oder in den Stadtteilen: Vieles wurde bewahrt aus dem Jahr des Stadtgeburtstags. Zum Beispiel die Schlosslichtspiele. Dabei war zunächst keine Rede davon, dass die allabendlichen Projektionen nach 2015 weitergehen. „Dieses Format war zunächst nur für den Festivalsommer konzipiert. Am Abschlussabend saß ich dann mit dem künstlerisch verantwortlichen ZKM-Chef Peter Weibel zusammen. Wir waren uns einig: Die Schlosslichtspiele sind zu schön, um sie nicht fortzusetzen“, erinnert sich Martin Wacker, der 2015 für den Stadtgeburtstag verantwortlich zeichnete.

Bei der Bürgerbefragung erklärten damals 80 Prozent: Es soll weitergehen! So geschah es, Jahr für Jahr. Sommer für Sommer wurde das Schloss zum Treffpunkt, über Generationengrenzen hinweg. Aus Sicht von Wacker bekam Karlsruhe 2015 sein Herz zurück. Den Schlossplatz. „Die Menschen erkannten, dass dort das Leben pulsiert. Dass sie da Kultur finden.“

Stadtgeburtstag veränderte Lebensgefühl der Karlsruher positive

Oberbürgermeister Mentrup meint: „Durch den Stadtgeburtstag hat die Stadt zu sich selbst gefunden, ein positives, aber nicht überhebliches Wir-Gefühl entwickelt und begonnen, auch regional, national und international auf sich aufmerksam zu machen und nach Karlsruhe einzuladen.“

Von Heinz Fenrich in seiner Zeit als Oberbürgermeister und einem klugen Gemeinderat frühzeitig entschieden und finanziell gut ausgestattet, sei KA300 zu einem die nächsten Jahrzehnte prägenden Ereignis für Karlsruhe geworden, das nachhaltig und positiv das Lebensgefühl der Stadt und der Menschen in der Stadt und ihren Stadtteilen stärkte. Mentrup erinnert sich noch gerne an die Eröffnungsveranstaltung vor dem Schloss – mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann „neben mir auf dem Papphocker“.

Dem OB fällt die „erhabene Stille“ ein, die herrschte, als eine Feder den ersten Artikel des Grundgesetzes auf der Schlossfassade schrieb. Und er weiß noch, wie er erstmals die Projektion „300 Fragments“ der ungarischen Gruppe Maxin10sity auf der Schlossfassade sah.

Bunte Krähen erinnern an Festivalsommer

Eine neue Show ist für die Schlosslichtspiele 2020 geplant. Im Zuge der Corona-Krise werden diese erst einmal nur online starten. Auch andere Formate, die seit 2015 fester Bestandteil des Karlsruher Kalenders sind, bremst die Pandemie nun aus. Den Wäscherinnenlauf in Bulach und die Kinderspielstadt Karlopolis zum Beispiel.

Um vieles wurde Karlsruhe 2015 dauerhaft bereichert, angefangen beim Waldenserweg in Palmbach und dem Klangweg in Neureut. Noch heute sind in Grünwinkel bunte Krähen zu entdecken, obwohl die Population der Kunstfiguren schwindet. Pünktlich zum Festivalreigen fertig wurden das Exotenhaus im Zoo, die Turmbergterrasse in Durlach und der Garten der Religionen in der Südstadt Ost.

Letzterer war eine Idee der Bürger. Deren Begeisterung und Engagement führte letztlich zum Erfolg von KA300, ist Wacker sicher. Ein Selbstläufer war der Festivalsommer dabei nicht. Im Gegenteil: Die Vorbereitung war holprig. Wacker, der erst spät die Organisation übernahm, sagt rückblickend: „Es war wichtig, dass die Menschen Teil des Ganzen wurden.“

Kommt „Karlsruhe 325“?

Die Menschen stimmten ab mit den Füßen: Sie besuchten in großer Zahl die Veranstaltungen. Und sie bekannten Farbe: Bunte Brillen, T-Shirts, Strohhüte oder auch Schlüsselanhänger – im Jahr 2015 war das Logo von KA300 in Karlsruhe weit verbreitet. Augenzwinkernd lautete die Botschaft: „Ich kann 300.“ Diese Zahl übertraf Karlsruhe mit dem für 2015 gestarteten Volunteer-Programm. Über 300 Bürger schlüpften in die blauen Jacken und standen ehrenamtlich Karlsruhern und Besuchern von außen Rede und Antwort. Noch heute gibt es einen Pool von rund 150 Volunteers, die bei Events quer durch die Stadt mithelfen.

Ich denke, dass wir eine solche Dimension lange nicht wieder aufrufen. Martin Wacker, Verantwortlicher für den Stadtgeburtstag 2015

Bald auch wieder bei einem großen Stadtgeburtstag? Denn wann feiern wir wieder richtig groß? „Ich denke, dass wir eine solche Dimension lange nicht wieder aufrufen“, sagt Wacker. „Karlsruhe 325“ könnte er sich vorstellen. Bis dahin möchte er gerne den Weg fortsetzen, dass alle zwei, drei Jahre besondere Highlights im Karlsruher Kalender stehen.

2017 war dies bei den Heimattagen der Fall

2019 Verfassungsfest mit Tag der offenen Tür im Bundesverfassungsgericht

2022 folgt die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen

„Für den Stadtgeburtstag 2015 wurden Strukturen geschaffen, die bis heute greifen“, sagt Markus Pommerening von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Viele Partner seien weiter an Bord. „Wir sprechen von einer Sponsorenfamilie.“

Dieses Video entstand beim Tag der offenen Tür im Bundesverfassungsgericht im Rahmen des Verfassungsfestes:

Das „Stäbchenhaus“ musste gehen, der „Thron“ durfte bleiben

Nicht geblieben ist der Pavillon hinterm Schloss, zentraler Treffpunkt von KA300. Mancher sprach von einem „Stäbchenhaus“ – das sogar der damalige Bundespräsident Joachim Gauck besuchte. Im Herbst 2015 wurde der Pavillon zersägt und das Holz zu Sitzbänken verarbeitet.

Überlebt hat hinterm Schloss der Thron, den der Künstler Stefan Strumbel für Karlsruhe schuf. Bis heute nehmen Karlsruher und Touristen Platz, um sich vor herrschaftlicher Kulisse ablichten zu lassen. Fotos halten Erinnerungen wach.

Doch manches Bild hat sich ins Gedächtnis eingebrannt. Das Haus mit Wurzeln, das über dem Marktplatz schwebte, zum Beispiel. Oder der Lastwagen des Künstlers Erwin Wurm, der an der Wand des Weinbrennerhauses rückwärts hochfuhr – und dafür ein Knöllchen kassierte.

Die Strahler, die in den Himmel über Karlsruhe leuchteten, sind unvergessen. Gleiches gilt für eine XXL-Bastelarbeit, mit der Karlsruhe 2015 Schlagzeilen machte: Die BNN berichteten damals, dass in Daxlanden das größte Papierboot der Welt gebaut wurde. Die überregionale Presse ordnete Karlsruhe diesen Erfolg zu – Medien in Holland gleich ganz Deutschland.

Spurensuche: Was ist geblieben?

Wer hat bis heute noch etwas vom Festivalsommer 2015 aufbewahrt? Und überhaupt: Welche Erinnerungen haben Sie an 2015? Was war Ihr schönster, vielleicht auch lustigster Moment im Festivalsommer?