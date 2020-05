Hiergeblieben: Corona bricht so manch lieb gewonnene Ferien-Traditionen

Anzeige

Pfingstferien in Corona-Zeiten: Das bedeutet für viele den erzwungenen Bruch von Urlaubs-Traditionen. Wohl dem, der sich seit Jahren ohnehin an der Mecklenburger Seenplatte mit Freunden trifft. Andere müssen wegen geschlossener Grenzen und noch nicht geöffneter Hotels daheim bleiben.

Den Ellbogensee in Mecklenburg-Vorpommern und Radstadt im Salzburger Land trennen rund 900 Kilometer. Das ist nicht wenig, aber auch nicht die Welt. Eigentlich. In Corona-Zeiten aber schon.

Während die Familie Schaffranka-Geigerhilk am Freitagabend zu ihren traditionellen Paddel-Tagen an der Mecklenburger Seenplatte aufbrechen konnte, endet für die Familie Löhlein eine 20 Jahre lange Pfingst-Serie. „Wir sind dort immer im selben Hotel. Und das macht jetzt eben erst Mitte Juni auf“, sagt Jürgen Löhlein.

Einreise nach Österreich? Geht erst, wenn die Ferien rum sind

Und selbst wenn schon aufgesperrt wäre: Eine Einreise nach Österreich ist ohnehin erst ab dem 15. Juni möglich – und da sind die Ferien dann hier wieder rum.

Die stark eingeschränkten Reise-Möglichkeiten treffen eine ganze Menge Menschen – die Pfingstferien sind ja längst mehr als die kleine Schwester der großen Sommerferien. Und während sich die Aussichten für die Sommerplanungen zuletzt stark aufgehellt haben, machen an Pfingsten geschlossene Grenzen und die noch gültige Reisewarnung den allermeisten Urlaubern einen Strich durch die Rechnung.

„Null Anfragen“ für Auslandsreisen verzeichnete Alexandra Naumi in ihrem Karlsbader Reisebüro. Sie ist neben ihren Zukunftssorgen fast ausschließlich mit Absagen und Stornierungen beschäftigt – zu normalen Zeiten startet sonst zu Pfingsten die neben dem Sommer größte Reisewelle.

Trier statt London und Paris

Einige setzen jetzt auf Kroatien statt Italien, andere schwenkten um auf Ziele im Land oder bleiben ganz daheim. Statt des angedachten Kombi-Trips nach Paris und London steuert eine Karlsruher Familie nun eben für ein paar Tage Trier an – zur mäßigen Begeisterung ihrer Teenager-Töchter. Andere mussten ihren Island-Urlaub stornieren: Nach der Einreise muss man dort aktuell noch 14 Tage in Quarantäne.

Eine Hängepartie ist auch das diesjährige Paddel-Treffen für Familie Schaffranka-Geigerhilk aus Karlsruhe gewesen. Seit zig Jahren treffen sie sich mit befreundeten Familien in Mecklenburg. „Dieses Jahr war bis vor 14 Tagen fraglich, ob der Zeltplatz aufmacht“, berichtet Annett Schaffranka.

Als von dort grünes Licht kam, war klar: Boot und Paddel können eingepackt werden, auch zu Freude der drei Kinder. Mit der kleinen Einschränkung, „dass wenn die Blasen an den Händen kommen, man nicht mehr so große Lust hat“, wie die 17 Jahre alte Tochter Anne meint.

Abstand beim Paddeln: „Wir bilden Familienboote“

Auf dem Wasser ist das Abstandsgebot leicht einzuhalten, „wir bilden ja Familienboote“, sagt Vater Olaf Geigerhilk. Spannender werde es bei den Schleusen, „ob die dort dann weniger Boote als sonst auf einmal hereinlassen“.

Ansonsten gelten auch in Mecklenburg-Vorpommern die derzeit üblichen Masken-Regeln, der Mund- und Nasenschutz müsse auch in den sanitären Anlagen des Campingplatzes getragen werden. „Und wir werden uns beim Wiedersehen eben auch nicht in den Armen liegen, so vernünftig ist jeder“, sagt Geigerhilk.

Das wird das sein, was uns wirklich fehlt: Dass man die Leute, die man sonst jedes Jahr eben immer an Pfingsten trifft, nicht sieht. Jürgen Löhlein

Die Begrüßungs-Frage stellt sich für die Familie Löhlein aus Stutensee angesichts des erzwungenen Traditionsbruchs erst gar nicht. „Das wird das sein, was uns wirklich fehlt: Dass man die Leute, die man sonst jedes Jahr eben immer an Pfingsten trifft, nicht sieht“, sagt Jürgen Löhlein.

Das erste Mal im Leben an Pfingsten nicht im Salzburger Land

Für die 16 Jahre alte Tochter ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Pfingsten daheim und nicht im Salzburger Land verbringt. Die Kinder der Gruppe längst befreundet, es ist eine gewachsene „Pfingst-Gemeinde“, die sich da üblicherweise in Radstadt trifft.

Alternativen? „Ja, wir haben schon überlegt, irgendetwas in Deutschland zu machen“, sagt Löhlein. Aber der Flickenteppich der Verordnungen, die Einschränkungen, die Maskenpflicht, „Abstand hier und Abstand dort – das wäre dann doch kein richtiger Urlaub gewesen“, sagt Löhlein, der dennoch wie geplant frei nimmt. Je nach Wetter unternehme man etwas in der Region, mit dem Rad oder mal in den Schwarzwald. Ferien daheim eben.

Zeit, um den Garten zu verschönern

Da bleibt dann auch Zeit, „um den Garten zu verschönern“, wie Sybille Grothe aus Waldbronn sagt. Vor allem die 17-jährige Tochter Lara, die gerade die letzte Prüfung zur Mittleren Reife abgelegt hat, hatte sich diesmal besonders auf den traditionellen Pfingst-Trip ins süditalienische Gargano gefreut: Endlich mal ohne Schulgedanken im Hinterkopf in der Sonne chillen!

Und weil die drei Jahre ältere Tochter im Herbst eine Ausbildung beginnt, war es vielleicht erst einmal die letzte Chance auf gemeinsame Familientage in Gargano. „Wir haben kurz überlegt, nach Holland zu fahren. Aber das machen wir eher im Sommer“, sagt Grothe. Stattdessen werde man sich nun mit den Freunden aus Grünwettersbach, die mitgefahren wären, treffen und gemeinsam italienisch kochen. Ein kulinarischer Trost.

Nach Italien würde ich jetzt nicht fahren. Marianne Klein

Zwar öffnet das im Norden so hart von der Pandemie getroffene Italien nun doch bereits am 3. Juni seine Grenzen für Touristen, ein Option ist das aber auch für Marianne Klein aus der Karlsruher Südweststadt nicht. „Nach Italien würde ich jetzt nicht fahren“, sagt Klein, die jetzt eigentlich schon mit ihrem Mann und Sohn in Richtung Bretagne unterwegs gewesen wäre.

Das Ferienhaus dort war lange gebucht und angezahlt, aber die Grenzen zu Frankreich sind für Touristen weiterhin dicht. „Vor rund zwei Wochen haben wir endgültig abgesagt“, sagt Klein. Die Anzahlung bekommen sie gutgeschrieben, sie werden zu einer anderen Zeit fahren.

Den Sommerurlaub in die USA „gedanklich abgehakt“

Die Familie Schaffranka-Geigerhilk hatte mit ihrer Planung da eben mehr Glück. Zumindest für Pfingsten. Im Sommer soll es in die USA gehen, auch nach New York. Das war Annes Wunsch für ihren Sommer nach dem Schulabschluss. „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgebeben“, sagt die Teenagerin.

Ihre Eltern jedoch haben die Reise angesichts der Lage in den USA „gedanklich abgehakt“, wie Annett Schaffranka zugibt. Zwischen dem Ellbogensee in Mecklenburg-Vorpommern und den Vereinigten Staaten liegen in diesem Fall eben doch Corona-Welten.