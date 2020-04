Anzeige

Voller Widersprüche ist das Geschehen am Karlsruher Hauptbahnhof in der Corona-Krise: Am Bahnsteig herrscht die Leere, hinter den Gleisen aber wird kräftig an den Bürohausriegeln des Komplexes Hauptbahnhof Süd weitergebaut. Dort wird jetzt auch ein weiterer Karlsruher Tunnel gegraben.

Am Hauptbahnhof konzentriert sich gewöhnlich das Alltagsleben der Mobilitätsgesellschaft. Der weitgehende gesellschaftliche Stillstand wegen der Einschnitte in das Bewegungsverhalten der Bürger wirkt sich dort jetzt besonders aus.

Wo sonst die Pendler auf ihrem Weg vom Zug zum Büro hasten und mit Koffern oder Rucksäcken bepackte Reisende sich an der Treppe oder dem Aufzug zum Bahnsteig stauen, gähnt in der Corona-Zeit die Leere.

Auch interessant: Die Neugestaltung des Karlsruher Marktplatzes kommt voran

Niemand steht Schlange

In der riesigen Halle verlieren sich nur eine Handvoll Menschen. Die meisten Shops sind geschlossen. An den geöffneten Imbissläden im Tunnel unter den Gleisen steht niemand Schlange. In den Wagen sitzen kaum Passagiere, viele Züge fallen aus.

Auf der Anzeigetafel an der Hallenwand warnt die Deutsche Bahn selbst vor ihrem Personentransport während der Pandemie: „Fahren Sie nur, wenn es unumgänglich ist“, prangt dort in Lettern unter den geänderten Zuganzeigen.

Doch da sind Männer in Overalls, die sich Kaffee und Brötchen zum Take-away an den drei offenen Imbissbuden der Bahnsteigunterführung holen. Sie verschwinden gleich wieder dorthin, woher sie hergekommen sind: an die Hintertür des Hauptbahnhofs. Wer ihnen folgt, findet sich auf der Südseite der Zentralstation in einer anderen Welt.

Dort ragen die Neubauten des Internet-Multimilliardärs Ralph Dommermuth auf. In den 44 Meter hohen Glasfronten am Plätzchen hinter dem Hauptbahnhof blitzt die Aprilsonne. Hinter den Fassaden des Bürokomplex-Doppelriegels läuft der Innenausbau auf Hochtouren.

Endspurt bis Mitte Juni

Liegen auch viele Gewerbe derzeit am Boden, auf vielen von Karlsruhes Großbaustellen aber wird kaum von Corona gebremst weitergebaut. Die Männer kommen aus Deutschland, aus Polen oder Rumänien. Auch sie müssen in diesen Tagen auf ausreichend Abstand achten und dürfen keine Pulks bilden.

Sie erledigen ihre Arbeit, damit der Büropalast für 3.000 Angestellte von 1&1 und anderen Firmen pünktlich Mitte Juni nach nur zweieinhalb Jahren Bauzeit bezugsreif ist. Noch ist dieser wohl einmalige Rekord bei Bautempo und vorangehendem Genehmigungsprozess möglich, wie Rainer Dommermuth, Chef der S.K.E.T. Gesellschaft für Immobilienmanagement, ein Tochterbetrieb der Dommermuth-Gruppe, versichert.

Auch interessant: Neue Gleise auf der Kombi-Baustelle: Arbeiten gehen trotz Corona weiter

Kein Bus nach Budapest

„Es wird weiter gearbeitet, Stand heute werden wir mit den Bürobauten tatsächlich bis Mitte Juni fertig“, meint Rainer Dommermuth. Auch hinter dem Hauptbahnhof springen die Widersprüche dieser Wochen ins Auge: Kein Bus, kein Reisender steht an den Haltestellen des Fernbusbahnhofs.

Wo sich sonst die Kundschaft in großen Gruppen beim Warten auf den Anschluss nach Bratislava oder Budapest, nach Paris oder Rom die Beine in den Bauch steht, haben die Handwerker 25 Sprinter geparkt. Ein einziger Obdachloser verbringt ungestört auf einer Haltestellenbank seinen Tag, wo sich sonst die internationale Gesellschaft drängt.

Wird Tunnel rechtzeitig fertig?

Doch gleichzeitig brummt es hinter dem Hauptbahnhof jetzt auch zwischen den Bürohauspalästen. Der halbe Platz ist aufgerissen. Rainer Dommermuth hat einen riesigen Kran in Stellung gebracht. Schon gräbt sich ein Bagger in die Tiefe. Dort wird jetzt der autogängige Verbindungstunnel zwischen den beiden Büroriegeln und ihren Tiefgaragen eingebaut. Bis Jahresende soll dieses Karlsruher Tunnelbauwerk fertig sein.

Rainer Dommermuth lässt keinen Zweifel, dass dieses Ziel realistisch ist. Folglich wandert die Baustelle im Sommer auf die Westhälfte des kleinen Platzes hinter dem Hauptbahnhof. Dort ist momentan nur noch Raum für eine enge Vorfahrt zu Rail-and-Kiss, für zwei Taxis in der Mitte sowie einen Fuß- und Radweg am Rand. In Corona-Zeiten reicht dieses reduzierte Plätzchen hinter dem Hauptbahnhof aus.

Nächstes Jahr legt dann noch das Tiefbauamt Hand an, um endlich den Platz richtig zu gestalten. Eineinhalb Meter liege die Tunneloberkante unter der Oberfläche, erklärt Amtsleiter Martin Kissel. In dieser Zone habe die Stadt viele Leitungen unterzubringen.

Keine Tiefgarage von der Stadt

Zudem bekommt der Platz zwei kleine Haine. Dies entspricht dem Siegerentwurf eines Gestaltungswettbewerbs. Das renommierte Karlsruher Stadtplanungsbürobüro Berchtoldkrass space&options hat ihn gemeinsam mit den Landschaftsplanern Bauchplan aus München und den Verkehrsplanern DWD aus Fröhnd gewonnen.

Übrigens wird die Stadt jetzt selbst nicht auch noch eine Tiefgarage unter dem Platz bauen. Dieses Vorhaben scheint damit auf den St. Nimmerleinstag verschoben zu sein. Es hätte das seit über 20 Jahren bestehende Provisorium am Südeinangang des Hauptbahnhofs noch wesentlich länger zur Baustelle gemacht.

Nebelwand und Wasserfeld für Abkühlung

Die Planer wollen den Platz zwischen den Hochausportalen „als zukunftsfähigen multifunktionalen Auftakt gestalten, der als stadtklimafreundliche Oase hohe Aufenthaltsqualitäten bietet“. Die Südfassade des Bahnhofs wird am Platz mit Textil überspannt. „Als weiche Form überzieht es den Gleiskörper und öffnet sich an den Eingängen“, erklären die Planer.

Dazu kommt eine Nebelwand und ein Wasserfeld, „die Verdunstungskühlung an mikroklimatischen Hitzespots erzeugen“. Und dann wachsen da noch neue Bäume auf dem Plätzchen mitten im Baufeld hinter dem Hauptbahnhof, das ohne den Großinvestor Dommermuth ein Vierteljahrhundert brach lag, in den Karlsruher Himmel.