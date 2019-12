Hinterm Zelt des Karlsruher Weihnachtscircus herrscht Zweckmäßigkeit

Anzeige

Ganz entspannt proben die Mitglieder der Truppe Credo Elemente ihrer Nummer am Russischen Barren. Es sind noch knapp eineinhalb Stunden bis zur Vorstellung des Weihnachtscircus am Montag Nachmittag. So ruhig wie sonst ist es bei der Vorbereitung im Zelt auf dem Messplatz aber nicht. Keine drei Meter von den Artisten entfernt lassen sich 20 Besucher von Zirkussprecher Kevin Leppien erklären, was abseits von Glanz und Glamour passiert. Sie haben den Blick hinter den Vorhang und Karten für die Vorstellung bei den BNN gewonnen, die den Weihnachtscircus als Medienpartner begleiten.

„Ich war schon beeindruckt, als ich ins Vorzelt gekommen bin“, sagt Katharina Kohl, die mit ihrem Schwager Rolf Jack gekommen ist. „So etwas kenne ich von anderen Zirkussen nicht.“ Im Eingangsbereich empfängt die Zuschauer ein acht Meter hoher Weihnachtsbaum und eine kleine Budenstadt.

Gut 700 Quadratmeter ist das Zelt groß. Bis alles fertig dekoriert ist, dauert es eine ganze Woche, sagt Leppien. An Vorstellungstagen beginnt die Arbeit hier schon um 10 Uhr morgens. Helfer machen sauber, füllen die Getränke nach und rücken die Tische zurecht. Doch was die meisten bei der Führung wirklich interessiert, beginnt erst zwei Vorhänge und einen Gang weiter.

Das Hauptzelt ist eine Maßanfertigung für Karlsruhe

Das Hauptzelt des Weihnachtscircus ist eine Sonderanfertigung aus Italien, erklärt der Sprecher. „Von der Stange bekommen sie so etwas nicht.“ Elf Jahre ist das 42 Meter breite und 17,5 Meter hohe Zelt in den badischen Landesfarben mittlerweile alt. Es wird jedes Jahr für zwei Monate genutzt. „Das Zelt kommt nur in Karlsruhe zum Einsatz. Den Rest des Jahres liegt es gut verstaut in unserem Lager“, erzählt Leppien.

Insgesamt 22 Transporter bringen Planen, Stangen und das technische Equipment immer im Oktober in die Fächerstadt. Welchen Aufwand die Macher damit betreiben, beeindruckt die Zuhörer. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagt Werner Haun. „Die notwendige Logistik ist schon beeindruckend.“

40.000 Liter Heizöl im kalten Jahr 2010

Die ende aber gar nicht mit dem Aufbau, gibt Leppien zu bedenken. Auch der Betrieb des Zelts stelle jedes Jahr eine Herausforderung dar. So hat der Zirkus beispielsweise im Kältewinter 2010 rund 40 000 Liter Heizöl verbraucht, um die Zelte zu wärmen. „Das ging aber gar nicht anders. Wenn sich damals Schnee auf dem Dach gesammelt hätte, wäre es gefährlich geworden.“

Abschied von der glitzernden Zirkuswelt nimmt, wer den nächsten Vorhang durchschreitet und das Hauptzelt hinter der Manege verlässt. Die perfekte Illusion weicht hier der puren Zweckmäßigkeit. Statt zahlloser bunter Strahler hängen zwei einfache Lampen. Die roten Holzplanken der Tribünen weichen dem Asphalt des Messplatzes. Eine schmale, gut fünf Meter lange Leiter führt zu einem kleinen Einlass.

Die acht Mitglieder des Orchesters müssen sie täglich auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz erklimmen. „Hier ist der Bereich, in dem die letzten Vorbereitungen für die Auftritte ablaufen und die Artisten sich warm machen“, erklärt Sprecher Leppien.

In der Umkleide liegen über 200 Kostüme

Ein paar Schritte weiter schließt sich das Backstage-Zelt direkt an. In den Ecken liegen Pakete von Streu für die Manege. Holz- und Stahlkisten mit Aufdrucken wie „Russian Circus“ stehen neben den Eingängen – sie werden für den Transport der Künstler-Requisiten genutzt. Blickfang ist ein gelber, gut 15 Meter langer Wagen.

„Das ist unsere Umkleide. Der größere Bereich links ist für die Frauen“, erklärt der Zirkussprecher. „Wie zuhause“, entgegnet einer der Besucher lachend. Mehr als 200 Kostüme, teils aus den vergangenen Jahren, lagern hier. Sie sind vor allem für die sechs Mitglieder des Balletts, die sich mehrfach umziehen müssen.

70 Teammitglieder leben in Wohnwagen

Neben dem Backstage-Zelt reihen sich größere und kleinere Wohnwägen auf. Vor manchen stehen Wäscheständer. „Etwa 70 Mitglieder unseres Teams wohnen hier auf dem Messplatz“, sagt Kevin Leppien. „Die internationalen Künstler sind eher im Hotel.“

Wo die tierischen Protagonisten untergebracht sind, hätte am Montag die elfjährige Lily interessiert, die mit ihrem Opa Heinz Klemm bei der Führung ist. Tiergerechte Haltung ist ihr sehr wichtig, in der Schule war das ein großes Thema. In den Stall schauen kann sie allerdings nicht. „Die Tiere befinden sich schon in der Vorbereitung“, vertröstet Leppien sie.

Ziegen, Pferde und Esel sieht die Elfjährige erst eine Stunde später. Genauso wie den Comedy-Clown Rico. Auf den ist Opa Heinz gespannt. Als kleines Kind habe er vor Clowns Angst gehabt und den Zirkus immer weinend verlassen. Das hätten zumindest seine Eltern behauptet, sagt der passionierte Zirkusbesucher schmunzelnd.