Historische Straßenbahnen mit Schmierereien verschandelt

Anzeige

Schmierereien auf zwei historischen Straßenbahnen stören die alt-erhabene Optik im historischen Depot der Karlsruher Verkehrsbetriebe (KVV) an der Tullastraße. Laut dem KVV wurden die Graffitis am Montag festgestellt.

Zwei Wagen wurden durch einen oder mehrere Sprayer beschädigt. Eines der Fahrzeuge kann zur Reparatur gefahren werden. Das andere sei nicht mehr am Gleisnetz angeschlossen und müsse zur Reinigung gerollt werden. „Die Kollegen haben für die Entfernung der Grafittis spezielle Mittel, aber es kostet viel Arbeitskraft und Geld. Mit einem einfachen Schwamm ist es leider nicht getan“, so Nicolas Lutterbach, Pressesprecher beim KVV.

Depot-Öffnung steht an

Für die Wiederherstellung der Bahnen ist dabei der Zeitdruck enorm. Am nächsten Sonntag ist wieder Tag der offenen Tür, bei dem die historischen Bahnen besichtigt werden können. Organisiert wird dieser vom Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe. Da die Präsentation der alten Straßenbahnen nur durch das Engagement der Ehrenamtlichen möglich ist, ist die Betroffenheit dort besonders groß. So heißt es in einer Facebook-Gruppe, die auf die Schmierereien aufmerksam macht: „Danke liebe Graffitisprayer. Erstens ist das verdammt hässlich und zweitens zeigt ihr damit, dass ihr weder Respekt vor ehrenamtlicher Arbeit noch vor Historie habt. Ich weiß ja nicht was euer Leben ausfüllt, aber würdet ihr es schön finden wenn man es verunstaltet?“

KVV bittet Free Walls zu nutzen

Im historischen Depot ist es die erste Sachbeschädigung dieser Art, der KVV generell ist aber ein beliebtes Opfer für solche Straftaten. „Viele tausende Euro kostet uns das im Jahr“, erklärt Lutterbach. „Wir rufen deshalb die Leute immer dazu auf, die Free Walls, legale Sprühflächen, zu nutzen und wir haben offizielle Kooperationen mit Künstlern.“ Die in Kooperation entstandenen Kunstwerke verschönern etwa Karlsruher Straßenbahnhaltestellen.

Zahl illegaler Graffiti im Südwesten steigt an (BNN, 3. April 2019)

Wer die historischen Straßenbahnen besuchen möchte: Von April bis Oktober wird die Wagenhalle immer am 2. Sonntag im Monat von 13 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.