Hitze: Wie werden die Höchstwerte ermittelt?

Anzeige

Jeder schwitzt aktuell, schaut auf das Thermometer und interessiert sich für die Höchsttemperaturen des Tages. Doch wie werden diese Werte überhaupt ermittelt? Über den Tag hinweg gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) verschiedene, vorläufige Höchstwerte bekannt bis dann um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit der absolute Höchstwert – beziehungsweise um 18 Uhr der Weltzeit – erreicht ist.

Der DWD sitzt in Offenbach und veröffentlicht diese Werte offiziell für Deutschland. „Gemessen wird elektrisch, zwei Meter über dem Grund und im Schatten in einer Wetterhütte“, erklärt DWD-Meteorologe Thomas Schuster auf Nachfrage der Badischen Neuesten Nachrichten.

KIT-Mess-Stelle keine offizielle Mess-Station

Andere Wetterstationen, wie etwa die Station des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in der Hertzstraße, messen die Temperaturen ebenfalls auf diese Weise. Allerdings entsprechen diese nicht den Richtlinien der Weltorganisation für Meteorologie an die sich der DWD zusätzlich hält. Deshalb sind sie nicht mit den DWD-Daten vergleichbar. „Das liegt zum Beispiel am Abstand der Gebäude zum Umland“, sagt Susanna Mohr, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Insbesondere in den Sommermonaten treten wegen der Bebauung im Umfeld der Station und durch Bewuchs in unmittelbarer Nähe zu hohe Maximaltemperaturen auf, heißt es auf der KIT-Webseite weiter. So befindet sich die offizielle DWD-Mess-Station nun in Rheinstetten. In Freiburg habe es einen ähnlichen Wechsel der Stationen gegeben, so Schuster vom DWD.

Auch wird dadurch verständlich, warum auf der heimischen Terrasse die gemessene Temperatur von der Angabe in den Medien abweicht.

Karlsruhe knackt den Rekord wohl nicht mehr

Da es in der Stadt stets wärmer als auf dem Land ist, habe Karlsruhe laut Moor mit der Station in Rheinstetten nur noch wenige Chancen, wieder einmal wie 2003 die heißeste Stadt Deutschlands zu werden.

Wenn Temperaturen betrachtet werden, muss daher immer geprüft werden, von wem sie sind und wann sie erfasst wurden. Deshalb sollte jeweils beim gemessen Wert auch immer die Uhrzeit angegeben werden.

Unterschiedliche Ausführungen

Diese Ausführungen erklären, warum am Dienstagabend auf auf bnn.de Mannheim mit 37 Grad die heißeste Stadt Baden-Württembergs war (Messzeit: 16.30 Uhr) und am Mittwochmorgen Waghäusel mit 37,6 Grad (Messzeit: 20 Uhr). 38,6 Grad, der Wert, den die KIT-Messstelle für Karlsruhe gemessen hat, wurde gegen 16.45 Uhr aufgezeichnet.

Wie unterschiedlich die Temperaturen an verschiedenen Karlsruher Standorten ausfallen können, hat der Live-Test mit einem mobilen Messgerät im Live-Ticker gezeigt: 38,6 Grad hat die Redakteurin vor dem Karlsruher Schloss, über 40,4 Grad in einer oberirdischen Baustelle der Kombilösung und 19,3 Grad in einer Baustelle unter der Erde gemessen.