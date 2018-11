Anzeige

Der Karlsruher Weihnachtsmarkt lockt in diesem Jahr mit einer besonderen Überraschung auf den Marktplatz: zwischen Rathaus und evangelischer Stadtkirche wurde ein Riesenrad aufgebaut.

Die kreisenden Gondeln sind zum ersten Mal Teil der Karlsruher Weihnachtsstadt. Am Mittwoch wurde fleißig aufgebaut, am Abend war das Riesenrad bereits fertig und mit bunten Lichtern geschmückt. Gerade abends verspricht eine Fahrt in der Gondel einen guten Ausblicks auf Schloss und über die Stadt. Die Stadt Karlsruhe schreibt auf ihrer Seite von einer „besonderen Attraktion“.

In Betrieb geht das Riesenrad mit dem Start des Weihnachtsmarkts. Der öffnet am Dienstag, 27. November, um 11 Uhr. Offiziell eröffnet wird der Christkindlesmarkt durch die Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz. Der Weihnachtsmarkt geht bis zum 23. Dezember.