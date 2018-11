Anzeige

Sonnenlicht fällt schräg durchs die Bäume, Laub raschelt unter den Füßen, Vogelgezwitscher und ein leicht modriger Geruch liegen in der Waldluft. Es gibt unattraktivere Arbeitsplätze, findet Förster Bernd Struck. Es geht durchs knacksende Unterholz, ehe er vor einem Stamm mit orangefarbener Markierung stehen bleibt. „Sub“ und zwei schräge Striche hat der Revierleiter schon vor geraumer Zeit auf die Rinde gesprayt. Die fallenden Linien symbolisieren, dass die Vogelkirsche nicht mehr lange im Grünwettersbacher Wald stehen wird. Die Holzernte hat begonnen. Knapp 15 000 Festmeter werden im Stadtwald entnommen, so legt es der Forstentwicklungsplan fest. Das sei etwa zehn Prozent weniger als nachwächst, erklärt Forstamtsleiter Ulrich Kienzler. Im Wald wird nachhaltig gewirtschaftet. Und vorausschauend: Die Forstleute gestalten den Wald für die kommenden Generationen.

Glatt und astrein

80 Jahre ist die markierte Vogelkirsche alt, vor ihm haben sich mindestens drei weitere Förster um den Baum gekümmert, schildert Struck. Nun sei der Baum reif für die Ernte. „Vor acht Jahren habe ich ihn mir schon einmal angesehen, damals hatte er einen Durchmesser von 57 Zentimetern“, erinnert sich der Förster. Trocken sei der Stamm damals noch gewesen, nun beginnt Fäulnis den Baum hinaufzuwandern. Forstwirt Christian Öhl setzt das Maßband an: 70 Zentimeter dick ist der Stamm heute. Gemessen wird in Brusthöhe.

Der Blick geht nach oben. Vielleicht 35 Meter ist die Vogelkirsche groß, sind sich Struck und Öhl einig. Der Stamm ist glatt und astrein, hat aber eine leichte Krümmung, konstatiert der Revierleiter und hält nach Spechtlöchern Ausschau. Die Höhlenbrüter sind die einzigen, die die Lebenszeit der Vogelkirsche noch verlängern könnten. Tun sie aber nicht: Keine Spur des gefiederten Baumeisters ist in Sicht.

Baumansprache

Sven Rittershöfer hält die obligatorische „Baumansprache“. Der Blick geht auf der Suche nach einer Neigung den Stamm hinauf und zur Krone, anschließend zu den Bäumen in der Umgebung. Es gilt, die Fallrichtung festzulegen. Dann schließt der Forstwirt das Visier seines Helmes, gibt einen Warnruf von sich und setzt die Motorsäge an. Ein Blick, eine Korrektur von ein paar Millimetern, schon frisst sie sich die Säge in den Stamm. Einen Keil sägt Rittershöfer heraus, versetzt dem Baum so seine Fallkerbe. Splintschnitte zu beiden Seiten sollen ein Aufplatzen des Stammes verhindern, ein Stichschnitt die Spannung aus dem Holz nehmen. Die Säge surrt, Sägemehl fliegt und pudert den Waldboden sowie Rittershöfers Sicherheitsschuhe. Es folgen ein paar kräftige Hammerschläge: Christian Öhl treibt einen Keil in den Schnitt, der verhindert dass sich der Baum frühzeitig neigt.

Frühstart der Holzernte

Zuletzt hängt die mächtige Vogelkirsche nur noch am „Halteband“: Der Schnitt ist drei Zentimeter oberhalb der Fallkerbe gesetzt, so dass eine Stufe entstand. Die letzten Fasern halten den Baum noch, erklärt Struck, der wie alle Unbeteiligten zwei Baumlängen Sicherheitsabstand vom Geschehen genommen hat. Gut in der Zeit liege man, erklärt Kienzler. Der trockene Sommer hat früh für lichte Bäume gesorgt, so dass man zeitig mit der Holzernte beginnen konnte. Wenig Wasser am Boden sowie Fahrzeuge mit vielen Reifen, die die Achslast verteilen, werden die Schäden am Waldboden in Grenzen halten, erwartet er.

Ein bisschen Ehrfurcht

Die Säge schweigt, ein Warnruf, eine Sekunde völliger Stille, ehe sich die Vogelkirsche langsam, dann immer schneller über die Fallkerbe neigt. Die letzten Fasern reißen, ein Rauschen begleitet den Fall des Baumes. Mit einem Krachen schlägt er auf dem Boden auf, der zu vibrieren scheint. Auch die Buche in der Nähe schwingt noch eine Weile mit. Ein bisschen ehrfürchtig ist man schon, wenn sich nach dem Aufschlag des Baumes die Waldgeräusche erst langsam wieder einstellen, bekennen Rittershöfer, Öhl und ihr Kollege Fabian Kurz. Dann beginnen sie, Krone und Äste der Vogelkirsche abzusägen.

Vogelkirsche wird versteigert

Es ist ein besonderer Baum: Das orangefarben aufgesprühte „sub“ verrät, dass der Stamm versteigert wird. 600 Euro pro Festmeter seien zu erwarten, vermutet Kienzler. Fichtenholz hingegen, das durch den Borkenkäferbefall in großer Menge auf dem Markt ist, liege nur bei 90 Euro. Wie die Kiefer, der die Trockenheit zusetzt, werde man die Fichte wohl in der Region verlieren.

Kurze Wege bei der Verarbeitung

Aus der Vogelkirsche werden Möbel entstehen, so Kienzler, der beim Vermarkten des Holzes Wert auf kurze Wege legt. Zurück im Wald bleibt der Stumpf der Vogelkirsche, der wegen der Fäulnis höher als gewöhnlich wurde. Er ist bereits Lebensraum für Insekten und wird dies auch künftig sein – wie die Gruppe Habitatsbäume in der Nachbarschaft, die auch Kleiber und Fledermaus Wohnraum bieten. Und auch ein Abschnitt des wertvollen Vogelkirschenstamms bleibt da. Weil er an dieser Stelle doch ein Spechtloch hat.

Die Holzernte erleben können Interessierte am Samstag, 17. November, zwischen 9 und 13 Uhr im Bergwald. Bei der Veranstaltung kann man – im entsprechenden Abstand – bei Fällarbeiten dabei sein. Zudem erfahren die Teilnehmer auch, nach welchen Kriterien die Bäume ausgewählt werden und wie ein bodenschonender Transport möglich ist. Außerdem wird gezeigt, was aus dem in den Karlsruher Wäldern gewonnenen Rohstoff alles entsteht. Referenten sind Revierleiter Bernd Struck und die Forstwirte des Reviers Bergwald. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene und ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 1 33-73 54 und per Mail.