Hubba-Bubba, Esspapapier oder Ahoj-Brause: eine Süßigkeiten-Zeitreise

Was für süße Kindheitserinnerungen – und heute undenkbar: Da gab es selbst bei so manchem Zahnarzt knallrote und kugelrunde Kirsch-Lollis als Belohnung, wenn man tapfer war …

Einige Süßigkeiten – die vor etlichen Jahrzehnten auf den Markt kamen – haben überlebt, beispielsweise Ritter Sport, der Goldbär von Haribo oder die lila Kuh von Milka. Das seien alles „Marken im besten Sinn des Wortes“, sagt Richard Linxweiler, Marketing-Professor der Hochschule Pforzheim. „Kaugummi-Zigaretten, Esspapier und Bazookas sind eben ,nur‘ Produkte.“ Bei Aktionen in Supermärkten und bei Spezial-Versandhändlern gibt es aber nach wie reichlich Retro-Süßes.

Wir laden zu einer süßen Zeitreise ein:

Esspapier: Beim Zubeißen knackte es herrlich – und erst einmal angefeuchtet, klebte es hartnäckig am Gaumen.

Schleckmuscheln: In Online-Shops gibt es sie noch zu kaufen. Also, wie war es noch damals: Bloß nicht die Zunge am Kunststoffrand der Muschel aufreißen.

Bazooka-Gum: Das war ein richtig harter Kaugummi, beigelegt ein Comic. Dessen Hauptfigur: Bazooka Joe.

Kojak-Lollis: „Einsatz in Manhattan“ hieß es in den 1970ern. Und der glatzköpfige TV-Ermittler Kojak (Telly Savalas) lutschte dauernd am Lolli, bis sein Fall gelöst war. Das konnte man mit den runden Kojak-Lollis prima nachahmen. Coole Sache, gerade mit dem passenden Spruch dazu: „Entzückend Baby!“

Twist and Drink: Ja, das war definitiv mehr Süßigkeit als Getränk. Die knallige Kunststoffflasche hatte oben einen Knubbel, an dem hat man gedreht – und schon konnte das Kultgetränk aus dem kleinen Trinkloch genossen werden. Der Getränke-Hit auf Spielplatz und Schulhof.

Kaugummi-Zigaretten: Einmal Erwachsener spielen, die Fluppe lässig im Mund. Glimmstengel für Halbstarke halt. Manchmal waren sie auch mit Schokolade gefüllt.

Center-Shock: Manche waren wirklich geschockt, wie sauer die Kaugummis waren. Doch viele haben die entsprechende Mutprobe bestanden.

Einige Retro-Süßigkeiten haben überlebt

Figuren-Lollis: Wenige Kinder haben nur daran gelutscht, die meisten haben das Süße abgebissen – damit ja schnell die Figur am Lolli-Stiel zum Vorschein kam.

Gold-Münzen: Einmal reich sein, mit Münzen, die nur so glitzern. Sorgsam wurde die güldene Verpackung entfernt – dann kam der Kaugummi- oder Schokoinhalt direkt auf die Zunge.

Bum Bum-Eis: Seltsamer Name für ein Eis, noch dazu in der Form eines Tennisschlägers. Es sollte eine Anspielung auf „Bum Bum Boris“ sein, den Weltklasse-Tennisspieler aus Leimen. Aber geschmeckt hat’s. Und wer alles abgeleckt hatte, konnte auch noch in Kaugummi-Stiel-Stiel beißen.

PEZ: Die Rechteckbonbons aus dem Plastikspender gibt es seit 1927. Aber das Köpfchen, das man umklappen muss, damit ein Bonbon hervorkommt, hat sich gewandelt: Früher Mickey Maus und Goofy, heute eben Poppy und Branch von den Trolls.

Hubba Bubba: Wetten, dass mit einem kompletten Packungsinhalt davon eine Kaugummiblase fürs „Guinness Buch der Rekorde“ herauskommt …? Und wie die Blase danach erst im Gesicht klebt. Hubba Bubba war die Kaugummi-Sensation der 1990er.



Rote Lollis: Süße Kirschen mal nicht frisch vom Baum, sondern aus der Plastik-Packung der Firma Hirsch.

Mamba: das fruchtige Kaubonbon aus dem Jahr 1953 hat überlebt, allerdings wurde immer wieder die Rezeptur angepasst. Mamba wurde auch vegan.

Die drei Musketiere: Seltsamer Name, geschmeckt haben die aus Karamellsträngen geflochtenen Snacks trotzdem.

Gletscher-Eis: Jetzt dürfen wir mal richtig stolz sein, denn Gletscher-Eis kam ursprünglich aus dem eigentlich ziemlich warmen Karlsruhe von der Firma Ragolds. Geheimnisvoll bläulich sind die Hartbonbons noch immer. Und erfrischend – wie ein gescheiter Gletscher halt.

Ahoj Brause: Nichts für Leichtmatrosen. Wer mutig war, schüttete das Pulver nicht ins Wasserglas, sondern gleich auf die Zunge.

Knulli-Bullis: Schon dieser Name. Und wie sie aussahen, die 26 Knullis, die den Erdnüssen mit Schoko-Überzug beigelegt waren. Da kam Treets, das später zu M&M’s wurde, halt einfach nicht mit. Auch nicht Sonitos, die Schokolinsen.

Wie war das noch einmal bei Raider und Twix?

Marketing-Professor Richard Linxweiler erklärt’s: „Sie kennen den Claim von Raider und Twix? „Aus Raider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nix.“ Das war so um 1991, als Mars den Namen Raider für den Doppelkeks in Twix umbenannte. Twix war übrigens der Name für das Produkt in den meisten Ländern der Welt, bis auf Europa. Die Umbenennung hatte verschiedene Gründe, zum Beispiel sind einsilbige Marken grundsätzlich besser merkfähig als zweisilbige Namen, dann hatte niemand in Europa etwas mit dem Namen Raider anfangen können. Zum Dritten war es einer Vereinheitlichung von Markennamen geschuldet, die auch mit wirtschaftlichen Aspekten zusammenhing (Packungsgestaltung, einheitlicher Druck, Kostenreduktion, etc.). Übrigens wurde aus markenrechtlichen Gründen Twix immer mal wieder als Raider verkauft, zuletzt im Jahr 2019, jedoch nur als Aktion. Der Grund: Damit die Markenrechte am Namen Raider nicht verfallen, denn wenn die Marke fünf Jahre nicht mehr im Verkehr ist, kann sie nach hiesigen Regularien freigegeben werden. Und das wollte Mars wohl verhindern.“

Schweine-Speck: Garantiert kein Fleisch, aber Zucker satt.

Banjo & Co.: Lustige Namen hatten die Schokoriegel. Banjo kannte man zuvor nur als Instrument. Canyon-Riegel hatten überhaupt nichts mit Schluchten zu tun, Yes-Törtchen gar nichts mit Ja-Sagern. Und warum Raider zu Twix wurde, ist auch eine seltsame Geschichte.

Brausestäbchen: Lautes Klingeln! Die Schule war aus. Nichts wie um die Ecke zum Tante-Emma-Laden. Dort griff für zehn Pfennig (für die Jüngeren, so hieß mal unser Kleingeld) die Verkäuferin mit Dutt-Frisur in eine Dose und steckte die Stäbchen in eine kleine Papiertüte. Umweltfreundlich verpacken ging damals schon.

Nappos: Was für eine zähe Sache an den Zähnen. Und beim Reinbeißen konnte man gleich seine kleinen Milchzähne killen.

Vitraletten: Ein Knilch saust auf einem Skateboard – „das“ Sportgerät der 1980er – auf der Packung. Er hat wohl reichlich Vitraletten-Zitrone geschluckt, „mit Calcium“!

Pop-Rocks: Und wie das rockt. Ein Feuerwerk auf der Zunge. Am besten hielt man den Mund weit geöffnet, damit die Zuckerware lautstark darin explodierte.

Dolomiti: Ein Eis, gezackt wie die Drei Zinnen Südtirols. Unten grün wie die Wiesen, dann rot wie manche Blumenblüte und oben schneeweiß – Gipfelgefühle für Kinder, die seinerzeit noch nicht Kids genannt wurden.