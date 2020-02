IHK Karlsruhe: Betriebe sind zuversichtlicher

Anzeige

Beim Einstellen von neuen Mitarbeitern agieren sie vorsichtig, auch ihre Investitionsfreude war schon größer – und dennoch sind die Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe insgesamt „gut gelaunt“ ins neue Jahr gestartet. Das teilt die Kammer mit. Sie verweist auf ihren Konjunkturklima-Index. Dieser ist von 121 Punkten im Herbst um drei Punkte angestiegen. „Der Höchstwert von 148 Punkten zu Jahresbeginn 2018 liegt allerdings noch weit entfernt“, so die IHK weiter. In den Index fließen Umfrageergebnisse der Unternehmen zur aktuellen und zur künftigen Geschäftslage ein.

Die Unternehmen vertrauten auf ihre Wettbewerbsfähigkeit, bewertet IHK-Präsident Wolfgang Grenke das Ergebnis. Dass etliche Firmen bei Investitionsprojekten und Personaleinstellungen zaudern, wundere ihn nicht. Grenke: „Die globalen Unsicherheiten bleiben auch 2020 bestehen.“ Zwar gebe es im Handelskrieg zwischen den USA und China erste Annäherungen; die grundsätzlichen Probleme seien aber ungelöst. Auch der Konflikt zwischen Trump und der Europäischen Union schwele weiter. Als eine Mammutaufgabe bezeichnet Grenke die Klärung der künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien.

Nur sechs Prozent der Betriebe sind laut IHK Karlsruhe derzeit unzufrieden

Zur aktuellen Lage: 47 von 100 Unternehmen zwischen Bruchsal und Bühl berichten weiterhin von guten Geschäften – gegenüber Herbst ein Plus um zwei Prozentpunkte. 45 Prozent melden eine zufriedenstellende Gesamtsituation. Unzufrieden sind acht Prozent, zuvor waren es nur sechs Prozent. Per Saldo verharrt der Lage-Index bei 39 Punkten.

Um sechs auf elf Punkte gestiegen ist der Index bei den Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate. Auch hier ein Blick auf die Umfragewerte: Immerhin 85 Prozent der Unternehmen rechnen für 2020 mit besseren oder zumindest gleichbleibenden Geschäften. Im Herbst 2019 waren es 82 Prozent.

Pessimistisch äußerten sich 15 Prozent der Befragten. Zuvor hatten 18 Prozent befürchtet, dass sich ihre Lage verschlechtern könnte.

47 Prozent möchten ihre Investitionsausgaben konstant halten

Für Schlagzeilen hat beispielsweise gesorgt, dass Daimler seine Werkserweiterung in Rastatt auf unbestimmte Zeit verschoben hat und der Schaeffler-Konzern vorerst kein neues Entwicklungszentrum in Bühl bauen will. Doch die Wirtschaft in der Region ist stark diversifiziert und mittelständisch geprägt. Laut IHK wollen in diesem Jahr immer noch 27 Prozent der Betriebe mehr investieren. 47 Prozent möchten ihre Investitionsausgaben konstant halten. 26 (zuvor 27) Prozent wollen im Inland weniger oder gar nichts investieren.

Damit hat sich gegenüber der Umfrage vom Herbst kaum etwas verändert. Der Investitionssaldo liegt nun bei einem Punkt – weit vom Rekordstand 32 Punkten vor zwei Jahren entfernt.

