„Iih, das sind zwei Schwule“: Homophobe Äußerungen von Kontrolleuren in Karlsruher Straßenbahn

Homophobe Beleidigungen und das Gefühl, zum Ausstellungsstück degradiert zu werden, wenn er mit einem Freund Händchen haltend durch die Stadt läuft: Für Kai sind diese Formen der Diskriminierung nichts Neues. Dennoch zittert seine Stimme, als er am Freitagmorgen am Telefon von seinem Erlebnis der vergangenen Nacht erzählt.

Es ist kurz nach Mitternacht, als er mit einem Freund am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe in die Straßenbahn-Linie 2 in Richtung Hauptbahnhof einsteigt. Sie setzen sich vorne rechts hin, direkt hinter den Fahrer. An der Haltestelle Ebertstraße steigt der Freund aus. Er und Kai küssen sich zum Abschied.

An der Ebertstraße steigen aber auch vier oder fünf Personen von b.i.g.-Security ein, die mit Ausweisen im Auftrag des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) die Fahrkarten kontrollieren. „Iih, das sind zwei Schwule“, hört Kai den einen Mann sagen. Ein zweiter Kontrolleur habe ihm geantwortet: „So etwas will man doch nicht sehen am späten Abend.“

Mir fällt es schwer, darüber zu sprechen

Kai ist entsetzt von diesen Äußerungen, er twittert das Erlebte um 0.30 Uhr. „Mir fällt es schwer, darüber zu sprechen“, sagt der 23-Jährige wenige Stunden später am Telefon mit zittriger Stimme. „Und das passiert in der Stadt, in der ich mich eigentlich so wohlfühle.“ Und in der am Samstag der Christopher-Street-Day stattfindet.

Sehr bedrohlich sei die Situation gewesen. „Ich war völlig versteinert, habe reagiert wie ferngesteuert und einfach nur mein Ticket vorgezeigt.“ Es habe sich besonders perfide angefühlt, weil die Männer in offizieller Funktion unterwegs waren. „Ich habe mich noch nie nachts in der Bahn unsicher gefühlt. Und jetzt fühle ich mich dort unsicher wegen Security-Leuten, die im Auftrag des KVV unterwegs sind.“

KVV prüft den Vorwurf

Die Verantwortlichen des KVV wissen bereits von dem von Kai beschriebenen Vorfall. „Wir gehen dem Vorwurf nach und stehen schon in Kontakt mit b.i.g.“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage von bnn.de am Freitagmorgen. „Falls sich der Vorwurf bewahrheitet, distanzieren wir uns ganz klar von diesen Äußerungen und entschuldigen uns.“ Über personelle Konsequenzen möchte sie zu diesem Zeitpunkt nicht sprechen.

Die Sprecherin bittet darum, dass Betroffene sich direkt an den KVV wenden, etwa per E-Mail über lobundtadel@kvv.karlsruhe.de. Wichtig sei, sich das Datum und die genaue Uhrzeit der Fahrt zu merken.

Für Kai sind die zu treffenden Konsequenzen klar: „Ich hoffe, dass diese Leute künftig nicht mehr im Auftrag des KVV unterwegs sind.“ Auch wenn es ihm schwer gefallen sei, er habe diesen Vorfall auf Twitter öffentlich machen müssen. „Ich möchte verhindern, dass so etwas einer Person passiert, die vielleicht schwächer ist als ich“, sagt der 23-Jährige.

Unter seinem Tweet bekommt Kai viel Unterstützung von anderen Nutzern. „Wünsche dir viel Kraft. Tut mir leid, dass du das erleben musstest, „Hochgradig unprofessionell für Security“ und „Wie schrecklich!“ ist dort zu lesen.