Im deutschen Luftverkehr gibt es eine hohe Dunkelzahl an gefährlichen Annäherungen

Am weiten blauen Himmel kann es gelegentlich ganz schön eng werden. Wenn sich im extrem dicht getakteten Luftverkehr über Deutschland die Wege von großen Passagierflugzeugen mit kleinen Privatjets, Segelfliegern, Heißluftballons und zunehmend auch mit Drohnen kreuzen, sind oft Gefahrensituationen mit potenziell katastrophalen Folgen programmiert.

Das belegt eine aktuelle Statistik der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig. Auf BNN-Anfrage teilte die Behörde mit, in den vergangenen fünf Jahren in 15 Fällen Untersuchungen zu potenziell gefährlichen Annäherungen im deutschen Luftraum eingeleitet zu haben. Insgesamt 162 Meldungen von solchen Vorfällen – im internationalen Fachjargon „Airprox“ genannt – hat die BFU seit 2016 registriert. Manche Experten warnen jedoch, dass viele „Airprox“ nicht erfasst werden und mahnen neue Regeln in der Luftfahrt an.

Ausweichmänöver in letzter Sekunde

Vor etwa vier Wochen haben sich laut BFU-Informationen in der Nähe der Alpen ein Businessflieger vom Typ Cessna 560 und ein Segelflugzeug knapp verpasst. Anfang Juli kam es südlich von Augsburg zu einer schweren Störung im Luftverkehr: Nur dank eines Ausweichmanövers in letzter Sekunde prallten ein Privatjet vom Typ Learjet 35 und ein Segler nicht zusammen. Eine besonders spektakuläre Beinahe-Kollision ereignete sich Ende Juli: Ein Airbus A321 hat im Landeanflug bei Hamburg um Haaresbreite einen Segelflieger verfehlt. „Plötzlich tauchte neben mir ein großer Schriftzug ,Lufthansa‘ auf, in etwa 40 bis 60 Meter Entfernung“, schilderte die junge Hobbypilotin dem NDR ihre Extrem-Erfahrung, die mehr als 175 Menschen hätte das Leben kosten können.

Hohe Dunkelziffer

Die BFU wird allerdings längst nicht über alle Störungen informiert: Manche von ihnen fallen unter die Kategorie „nicht meldepflichtig“. „Viele sehen nicht ein, warum sie solche Annäherungen melden sollen, darum werden diese Fälle nicht registriert“, sagt im Gespräch mit den BNN der Pilot Felix Gottwald, der Frachtflugzeuge von Frankfurt aus fliegt. Der 33-Jährige rechnet deswegen mit einer hohen Dunkelziffer: „Ein Zehnfaches an der Zahl der gemeldeten Fälle wäre in meinen Augen absolut realistisch.“

Fliegen „wunderbar sicher“

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Karlsruhe vergleicht die Unfallgefahr im Himmel mit dem Straßenverkehr, in dem viele Autofahrer zu dicht auffahren würden. „Die Zahl der gefährlichen Annäherungen lässt sich schwer abschätzen“, sagt Boris Pfetzing, ein Sprecher des bundeseigenen Unternehmens mit rund 5.400 Mitarbeitern, die für die Sicherheit von jährlich drei Millionen Flügen im verkehrsreichsten Luftraum Europas sorgen. Laut Pfetzing ist das Fliegen generell „wunderbar sicher“.

Transponder für Piloten

Dennoch will der DFS-Vertreter das Kollisionsrisiko nicht herunterspielen. Er sieht ein Problem darin, dass im sogenannten „gemischten Luftraum“, zum Beispiel rund um die Verkehrsflughäfen, die Piloten nach unterschiedlichen Regeln fliegen. Während die großen Maschinen sich nach den Instrumenten richten und von den Fluglotsen kontrolliert werden, fliegen kleinere Flugzeuge auf Sicht und werden nicht auf dem Radar erkannt. „Uns wäre am liebsten, alle Piloten hätten Transponder (automatische Kommunikationsgeräte zur Identifizierung von Flugzeugen – d. Red.) an Bord und würden sich melden“, sagt Pfetzing.

Alle Beinahe-Kollisionen sollen gemeldet werden

Der Experte macht zum Teil die Privatflieger für die Gefährdung des Luftraums verantwortlich: „Sie scheuen sich, die teuren Transponder einzubauen.“ Felix Gottwald stimmt zu, dass man sämtlichen „für Verkehrsflugzeuge relevanten Verkehr sichtbar und für Fluglotsen ansprechbar machen“ sollte. Er fordert zudem, das System so anzupassen, dass alle Meldungen von Beinahe-Kollisionen an einer zentralen Stelle ankommen und dort bewertet würden. Der Profi sieht das Bundesverkehrsministerium in der Pflicht, entsprechende Regelungen zu ändern. „Es fehlt der politische Wille“, bedauert Gottwald. „Die allgemeine Luftfahrt hat eine starke Lobby, und diese hat zum Teil andere Interessen als etwa die Verkehrspiloten wie ich.“

Den Luftraum genau beobachten

Sind die Segelflieger eine Gefahr für den Luftverkehr? Roland Helfer widerspricht: „Das Thema ist ernst. Aber wir predigen allen unseren Mitgliedern, den Luftraum immer genau zu beobachten. Darauf weisen auch die Fluglehrer immer wieder hin.“ Der Erste Vorsitzende des Flugsportvereins 1910 Karlsruhe legt großen Wert auf die Feststellung, dass sämtliche 60 Flieger auf dem Flugplatz in Rheinstetten mit dem Verkehrsinformations- und Kollisionsvermeidungssystem Flarm ausgestattet sind. Die Forderung nach dem Einbau von Transpondern kann er nicht nachvollziehen.

Helfer zählt die Gegenargumente auf: Die Geräte seien insbesondere für kleine Clubs zu teuer, es gäbe für sie keinen Platz in den kleinen Pilotenkanzeln. Außerdem sei die Energie-Kapazität von Segelflugzeugen, die keine Generatoren haben, durch die vorhandenen Computer und Steuersysteme bereits voll ausgelastet. „Es gab bei uns keine Vorfälle“, versichert Helfer und räumt ein, dass er nicht für jeden fremden Piloten bürgen könnte, der „seinen“ Luftraum nutzt. „Es ist wie beim Autofahren“, sagt er. „In der Tempo-30-Zone halten sich nicht alle an die Regeln und fahren trotzdem lieber 50.“

Drohnen ein Riesenproblem

Alle von den BNN befragten Experten nennen die wachsende Zahl von Drohnen ein Riesenproblem für den Luftverkehr. Roland Helfer berichtet, dass die Flugleiter in Rheinstetten mehrfach „schwarze Drohnenflieger“ auf dem benachbarten Messegelände verscheuchen mussten. „Mich wundert, dass noch kein größeres Unglück passiert ist“, sagt Felix Gottwald. „Als Pilot sah ich im Himmel schon einige Drohnen an mir vorbeifliegen.“