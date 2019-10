Immobilienjagd im Schloss: 22-Jähriger erspielt sich die Monopoly-Stadtmeisterschaft in Karlsruhe

Anzeige

Rund 90 Teilnehmer kämpften im Gartensaal des Karlsruher Schlosses um einen besonderen Titel: Sie alle wollten Stadtmeister im Monopoly werden. Durchsetzen konnte sich am Ende ein 22-jähriger Wirtschaftsinformatik-Student.

Von unserem Mitarbeiter Matthias Dreisigacker

Die Wirtschaftsjunioren zählten im Gartensaal des Schlosses rund 90 Teilnehmer, die sich begeistert dem alterslosen Klassiker der Gesellschaftsspiele hingaben. Die erste Patentschrift für die nicht unumstrittene Immobilienjagd wurde in den USA vor 115 Jahren eingetragen. Heute wird Monopoly laut Hersteller in rund 100 Ländern und fast 40 Sprachen verkauft und gespielt.

Die Vorbereitungen dauerten länger als ein Jahr

Die Wirtschaftsjunioren sind ein Kreis junger, selbstständiger Unternehmer im Alter bis zu 40 Jahren. Sie engagieren sich in Projekten zu Politik, Gesellschaft und Bildung – und nun also auch Monopoly. Laut Pressesprecherin Anna Bohnert dauerten die Vorbereitungen länger als ein Jahr. Die Kurzspielregeln wurden geprüft und auf 100 Teilnehmer zugeschnitten.

Auch interessant: Neues Monopoly-Spiel: Frauen bekommen mehr Geld

Jasmin Jurtan war dabei. Sie erzählt, die Vorbereitungsgruppe sei „beim Organisieren wie im Spiel immer größenwahnsinniger geworden“. So habe man sich eben um das Schloss als Austragungsort bemüht. 90 Minuten maximal betrug nun die Spielzeit, bei zwei bankrotten Mitspielern endete sie vorzeitig.

Als Bank und Spielleiter fungierten Vertreter des Veranstalters stilgerecht in weißen Hemden und mit roten Fliegen. Immer wieder schauten Neugierige vorbei. So wie der neun Jahre alte Levi und seine elfjährige Schwester Nila (11) aus Ludwigshafen, die bei ihrer Tante Sabine zu Besuch waren.

Beim Spielen geht es immer um Gewinner und Verlierer

Levi erzählte von einem Onkel, „der kann bei Monopoly nicht verlieren. Er wischt sogar das ganze Spiel vom Tisch, wenn er verliert..“ Ob das Spiel noch in eine Zeit passt, in der immer mehr Menschen unter einem überhitzten Wohnungsmarkt leiden, hat seine Tante erst kürzlich überlegt. „Ich denke aber, dass man es nicht ideologisch überfrachten sollte. Bei Mensch ärgere Dich nicht wirft man zum Beispiel ja auch Leute raus.“

Der Spaß steht im Vordergrund

Thorsten aus Karlsruhe verlor mit Fassung. „Ich nehme an, das war’s“, kommentierte er eine Mietforderung von 600 Euro. Trotz Bargeld und Hypotheken konnte den Betrag nicht aufbringen. So war das Spiel für ihn vorbei. „Ach Gott, ich habe mich wacker geschlagen und es hat Spaß gemacht“, sagte er.

Große Freude hatte auch Markus. Der 35-Jährige ist extra aus Hannover angereist. Er wurde im Internet auf das Turnier aufmerksam. „Ich habe vor vier Jahren in Hamburg schon einmal an so einem Turnier teilgenommen. Es war super!“ Seit der Kindheit spiele er Monopoly „liebend gern. Da ist es mir egal, wie weit der Weg ist.“

Marcel Märdian setzt sich mit 1.200 Euro Vorsprung durch

Der umworbene Titel des Stadtmeisters ging am Ende an Marcel Märdian. In der Finalrunde konnte er sich mit 1.200 Euro Vorsprung, fünf Straßen und einem Bahnhof gegen die letzten fünf Spieler durchsetzen. Neben dem Titel durfte der 22-jährige Wirtschaftsinformatik-Student einen Reise-Gutschein im Wert 1.500 Euro und ein Notebook mit nach Hause nehmen.

Auf die Frage, was er an dem Gesellschaftsspiel so reizvoll findet, antwortete er: „Ich mag, dass es so unberechenbar ist. Außerdem geht es um Verhandlungsgeschick, heute habe ich aber wirklich richtiges Glück gehabt, Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich gegen so viele Spieler durchsetzen kann.“