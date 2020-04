In Baden-Württemberg wurden 1,58 Milliarden Euro Soforthilfe ausgezahlt

Anzeige

Vom Friseursalon bis zum Messebauer: Mehr als 163.000 baden-württembergische Kleinunternehmen oder Solo-Selbstständige haben inzwischen Geld aus den Corona-Soforthilfeprogrammen des Bundes und Landes ausgezahlt bekommen. Insgesamt flossen 1,58 Milliarden Euro. In rund 20.000 Fällen wurden Anträge auf den Einmalzuschuss von maximal 30.000 Euro jedoch abgelehnt.

Diese Zahlen gab Edith Weymayr, die Vorstandsvorsitzende der landeseigenen L-Bank, am Mittwoch bekannt. Eigentlich wollte sie die Jahresbilanz des staatlichen Förderinstituts vorstellen. Doch der Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 war angesichts der aktuellen Lage nicht mehr das vorrangigste Thema. Die L-Bank ist derzeit gefragter denn je. Sie soll im Auftrag der Politik möglichst vielen Unternehmen dabei helfen, die Wirtschaftskrise finanziell zu überstehen.

Die Soforthilfe sei „das größte Förderprogramm in der Geschichte unseres Bundeslandes“, betonte Weymayr, die erst Anfang des Jahres von der Commerzbank an die Spitze des Landesinstituts wechselte. Der Bewilligungs- und Auszahlprozess stelle auch für die L-Bank einen enormen Kraftakt dar.

Das Zuschussprogramm, das sich an Unternehmen mit maximal 49 Mitarbeitern richtet, sei aber „nicht das einzige Förderinstrument, mit dem wir uns gemeinsam gegen die Wucht der Krise wehren wollen“, so die Vorstandsvorsitzende.

L-Bank-Chefin verspricht weitere Hilfsprogramme

„Wir arbeiten dabei an einer breiten Angebotspalette mit Zuschüssen, zinsgünstigen Krediten, Tilgungszuschüssen, Bürgschaften und Beteiligungskapital“, sagte Weymayr. „Dabei haben wir immer auch im Blick, wie die massiven, weitreichenden Bundesangebote der KfW sinnvoll ergänzt werden können, sodass den Unternehmen im Land geholfen wird.“

Im zurückliegenden Geschäftsjahr, als von einer Corona-Krise noch nicht die Rede war, steigerte die L-Bank ihre Förderkreditsumme um rund 100 Millionen Euro auf 4,9 Milliarden. Neben der Wirtschaftsförderung zählt die Unterstützung des Wohnungsbaus inzwischen zu den Förderschwerpunkten. In diesem Bereich stieg das Volumen von 1,43 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,75 Milliarden Euro. „Ein besonderes Augenmerk haben wir dabei auf die soziale Mietwohnraumförderung gelegt. Sie kommt besonders einkommensschwächeren Haushalten zugute und ergänzt so das Angebot des freien Wohnungsmarkts“, erläuterte Weymayr.

Von Wirtschaftsförderung profitierten rund 11.100 Unternehmen

Von Mitteln aus den Programmen der Gründungs-, Mittelstands- und Landwirtschaftsförderung profitierten 2019 rund 11.100 Unternehmen in Baden-Württemberg, deutlich mehr als im Vorjahr mit etwa 8.600 Firmen. Das Gesamtvolumen der Wirtschaftsförderung ging mit 3,05 Milliarden Euro (2018: 3,15 Milliarden Euro) allerdings leicht zurück. Das bedeutet: Die Fördermittelempfänger haben im Durchschnitt geringere Summen erhalten. Mit den Förderkrediten wurden laut L-Bank „353.000 Arbeitsplätze gesichert und 15.000 Stellen neu geschaffen“.

Die L-Bank erwirtschaftete im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 355,2 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 398,4 Millionen Euro. Dieser Rückgang ist einem niedrigeren Zinsüberschuss geschuldet. „Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die expansive Geldpolitik und das damit verbundene Niedrigzinsniveau“, erklärte Weymayrs Stellvertreter Ulrich Theileis.