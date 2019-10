Anzeige

Regenschirm nicht vergessen: Das Wetter am Montag bleibt zunächst trocken und bewölkt, am Abend werden Schauer über der Westhälfte von Baden-Württemberg erwartet. Rund um Karlsruhe soll es am Abend und in der Nacht regnen. Der Dienstag soll wieder freundlicher werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet an der Wetterstation Rheinstetten am Montagabend mit Schauern bei 18 Grad. In der Nacht soll es sich auf bis zu 12 Grad abkühlen. Am Dienstag soll es freundlicher werden, mit Sonne und Wolken bei 10 Grad in der Früh und 18 Grad am Nachmittag, ähnlich prognostiziert es der DWD für den Donnerstag.