In Karlsruhe tagt der Verwaltungsstab wegen des Coronavirus

China, Frankreich, Norditalien. Jetzt auch Fälle in Baden-Württemberg: Das Coronavirus verbreitet sich. Am Städtischen Klinikum wurden in den vergangenen Tagen mehrere Patienten auf das Virus getestet, ebenso einer am St. Vincentius Klinikum. Nach BNN-Informationen bestätigte sich der Anfangsverdacht in keinem der Fälle.

Dennoch bereiten sich die Behörden aktuell vor. Der Verwaltungsstab ist am Mittwochnachmittag zu einer Sitzung zusammengekommen. „Wir haben damit auf die ersten Meldungen in Baden-Württemberg reagiert“, sagt Ordnungsamtschef Björn Weiße, der dem Gremium vorsitzt. Mehrfach betont er, dass es sich um ein rein präventives Treffen gehandelt habe.

Grippepandemie-Planung des Landes ist die Grundlage

Im Verwaltungsstab läuft die Krisenkommunikation zusammen. Neben Weiße sitzen Vertreter der Polizeibehörde, der Branddirektion, des Gesundheitsamtes und des Landkreises mit am Tisch. „Unsere Überlegungen orientieren sich derzeit an der Grippepandemie-Planung des Landes“, erklärt Weiße.

Menschen mit geschwächtem Immunsystem rate man deshalb, größere Menschenmengen zu meiden. Allgemein sollten die Hygiene-Regeln eingehalten werden, so Weiße. „Trotzdem die klare Botschaft: Stand Mittwoch, 18 Uhr, ist Corona wie jede Grippewelle zu betrachten.“ Indessen kehren auch Menschen aus betroffenen Region zurück.

Karlsruher erlebt gedrückte Stimmung in Venedig

Karneval in Venedig mit bunten Masken, edlen Kostümen und viel Kultur: So hatte sich Lars Dragmanli seinen einwöchigen Urlaub in Venedig vorgestellt. Nun ist der frühere Stadtdirektor froh, dass er – trotz der Ausbreitung des Coronavirus in Italien und der damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen – wieder zuhause ist.

„Ich hatte befürchtet, dass ich aus der Stadt nicht mehr rauskomme“, sagt Dragmanli, der am Dienstag früh zusammen mit seiner Frau in Stuttgart landete.

Leere Straßen in der Lagunenstadt

Dragmanli kennt die Lagunenstadt seit Jahrzehnten, reiste einst schon im Dienste der Stadt zur Biennale. Er blieb Venedig nach seiner Pensionierung verbunden. Beim seinem Besuch jetzt fühlte sich Dragmanli an die Novelle „Tod in Venedig“ von Thomas Mann erinnert.

Der Autor entwarf 1911 das Szenario einer Cholera-Epidemie. Nun fürchten die Menschen die neue Lungenkrankheit – und die Angst verändert das öffentliche Leben. „Aktuell ist die Stimmung in Venedig traurig. Die Gassen, die sonst voller Touristen sind, sind leer, ebenso die Restaurants. Die Kräfte in den Hafenanlagen haben nichts zu tun.“

Große Veranstaltungen in Norditalien abgesagt

Die von vielen Venezianern verhassten Kreuzfahrtschiffe passieren die Lagune nicht. Der sonst so bunte Karneval wurde abgebrochen. Allerdings besuchte Dragmanli private Karnevalsveranstaltungen, zu denen er und seine Frau eingeladen waren. „Da wird Kultur dargeboten, nicht auf den Tischen getanzt“, so der Karlsruher.

„Events des Goethe-Instituts und des Deutsch-Italienischen Instituts, dessen Mitglied wir sind, wurden dagegen gestrichen“, so Dragmanli. Immer wieder beobachtete er, dass Menschen, die fernöstlich aussehen, gemieden wurden. „Sie taten mir leid.“

Dragmanli berichtet: „Viele laufen mit Mundmasken herum.“ Er sagt: „Wir sind nirgends hingegangen, wo es große Menschenversammlungen gab.“ Dennoch habe er sich Sorgen gemacht: „Man muss ja nur eine Türklinke berühren…“

Ärzte empfehlen möglichen Corona-Trägern zuerst einen Anruf

Unberechtigt ist diese Angst nicht, bestätigt Susanne Colopi Glage, die Vorsitzende der Ärzteschaft Karlsruhe. „Das Virus wird durch die Luft übertragen, aber es überlebt auch auf Flächen für einige Stunden“, erklärt sie. Das Robert-Koch-Institut hat den Hausärzten am Montag neue Richtlinien für den Umgang mit möglichen Infektionen übermittelt.

„Wer glaubt, dass er infiziert sein könnte, sollte erst einmal anrufen“, so Colopi Glage. Es gehe darum, möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen zu haben.

Dazu ruft auch Eberhard Kniehl auf, der für die Krankenhaushygiene am Städtischen Klinikum zuständig ist. „Die Anzahl der Kontaktpersonen potentieller Coronavirus-Träger sollte so gering wie möglich gehalten werden“, sagt er. Getestet wird mit einem Rachenabstrich, die Untersuchung im Labor dauert fünf bis sechs Stunden. „Idealerweise geschieht die Entnahme beim Hausarzt“, so Kniehl.

Veranstalter in Karlsruhe kommen ins Grübeln

Die Grippepandemie-Planung, die der Verwaltungsstab derzeit als Arbeitsgrundlage nimmt, spielt viele Szenarien bis zur Schließung von Schulen und Kitas durch. Auch die Absage von größeren Events. All dies ist derzeit jedoch kein Thema.

Dennoch machen sich Veranstalter Gedanken. Aus der ganzen Welt kommen schließlich Künstler nach Karlsruhe. Eine Bühne bietet ihnen unter anderem das Tollhaus. „Wir haben aktuell keine Gruppe aus Norditalien im Programm“, sagt Geschäftsführer Bernd Belschner.

Dennoch sei er ins Grübeln gekommen: „Viele Künstler reisen von Land zu Land.“ Belschner beobachtet, wie andernorts aktuell auf öffentliche Veranstaltungen verzichtet wird. Auch wenn es unreal scheine, dass es hier so komme, völlig ausgeschlossen sei es wohl dennoch nicht. Eine Versicherung für den Fall solcher Ausfälle habe das Tollhaus nicht. „Solche Versicherungen gibt es zwar, sie sind aber recht teuer. Und bisher gab es für uns keinen Bedarf“, so Belschner.