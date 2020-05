In Karlsruhe werden wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert

Anzeige

Gottesdienste dürfen wieder mit Besuchern gefeiert werden. Am Wochenende öffnen deshalb die ersten evangelischen und katholischen Gotteshäuser wieder ihre Pforten für die Gläubigen. Neben einer Predigt gibt es aber noch zahlreiche Hygiene-Vorgaben.

Wenn Hubert Streckert am Samstagabend wie geplant an den Altar der Kirche St. Stephan tritt, darf der katholische Stadtdekan zum ersten Mal seit dem Beginn der Corona-Krise wieder einen Gottesdienst mit Besuchern feiern. „Von einer Rückkehr in die Normalität sind wir aber noch sehr weit entfernt“, tritt Streckert auf die Euphoriebremse.

Großer logistischer Aufwand

Wegen der strengen Hygiene-Vorgaben zur Verhinderung von Neuinfektionen müssen die Kirchen bei der Organisation ihrer Gottesdienste zahlreiche Kompromisse eingehen. „Die Umsetzung der Konzepte stellt einen großen logistischen Aufwand dar“, sagt Streckert. Zunächst einmal müssen Gemeindemitarbeiter zum Umgang mit den detaillierten Vorschriften geschult werden.

Außerdem müssen die Pfarrer den Spagat zwischen einem traditionellen Gottesdienst und einer Zusammenkunft in Corona-Zeiten meistern. „Das wird sicherlich eine spannende Geschichte“, sagt Streckert. Eine Blaupause für eine gelungene Corona-Andacht gebe es dabei nicht. Deshalb müssten nun mehrere Wege gleichzeitig beschritten und die Akzeptanz der Gottesdienstformen bei den Besuchern ausgelotet werden.

Hygiene-Vorgaben: Um die Gottesdienstbesucher vor Corona-Infektionen zu schützen, haben die Evangelische Landeskirche und die Erzdiözese Freiburg Hygiene-Vorgaben erarbeitet. Der Abstand zwischen den Gottesdienstbesuchern muss mindestens zwei Meter betragen. Daraus ergibt sich für jede Kirche die maximale Besucherzahl. Leute aus einem Haushalt dürfen aber direkt nebeneinander sitzen. Gottesdienste im Freien dürfen mit maximal 100 Leuten gefeiert werden. Auch hier gilt die Zwei-Meter-Regel. Am Kircheneingang muss Desinfektionsmittel bereit gehalten werden.

Gemeindemitglieder werden geschult und müssen die Besucher für die Einhaltung der Vorgaben sensibilisieren.

Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt. Emporen dürfen von Besuchern nicht genutzt werden.

Die Dauer der Gottesdienste ist auf 30 Minuten begrenzt.

Evangelische Kirche wollte erst später starten

In den ersten evangelischen Gotteshäusern werden ab Sonntag ebenso wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert. „Manche Gemeinden lassen sich für die Vorbereitungen aber länger Zeit. So kann man auch sehen, was funktioniert und was nicht“, sagt Thomas Schalla.

Der evangelische Stadtdekan hatte sich intern für eine spätere Öffnung der Gottesdienste stark gemacht, sich letztlich aber dem Willen der Ökumene gefügt. „So können wir ein gemeinsames Signal senden“, sagt Schalla. Auch die Hygiene-Vorgaben der Evangelischen Landeskirche in Baden und der Erzdiözese in Freiburg sind in weiten Teilen identisch.

Spiritualität muss erhalten bleiben

Noch sind laut Schalla aber noch nicht sämtliche Fragen zum Ablauf der Andachten geklärt. „Problematisch wird es, wenn wir Besucher abweisen müssen“, sagt der Dekan. Hier müssten die „freundlichen Ordner“, die bei den Gottesdiensten zur Einhaltung der Vorgaben eingesetzt werden müssen, das notwendige Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Am wichtigsten ist für Schalla, dass die Spiritualität bei all den Vorgaben und Einschränkungen nicht komplett verloren geht.

Orgelmusik und Vokalisten statt gemeinsamem Gesang

„Wir müssen nun eben nach neuen Formen des Gottesdienstes suchen“, sagt Pfarrerin Claudia Rauch von der evangelischen Alt- und Mittelstadtgemeinde. Wie genau ihr Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr in der Stadtkirche Karlsruhe aussehen wird, kann sie noch nicht sagen.

Bis Freitag müssen der Innenraum vermessen und die Möglichkeiten für den Einsatz von Musikern und Gesangssolisten ausgelotet werden. „Dass ausgerechnet am Kantate-Sonntag nicht gemeinsam gesungen werden darf, ist natürlich besonders schade“, betont Rauch.

Auf der anderen Seite werde eben die Orgel ihren großen Einsatz haben. Übertreiben dürfe man es mit Musikeinlagen allerdings nicht, so Rauch, sonst werde aus einem Sonntagsgottesdienst schnell ein Konzertvormittag.

Noch länger Abwarten kam vor allem für Hubert Streckert nicht in Frage. Nun müssten die Chance beim Schopf ergriffen und innovative Formen der Gottesdienstgestaltung umgesetzt werden. „Bei den digitalen Übertragungen waren die Leute anfangs auch skeptisch“, so Streckert. „Aber für die ökumenischen Fernsehandachten haben wir unheimlich viel Lob erhalten.“