Karlsruhe: Mann wirft Molotow-Cocktail aus dem Fenster

In der Nacht von Freitag auf Samstag bastelten zwei alkoholisierte Männer in der Karlsruher Innenstadt an einem sogenannten Molotow-Cocktail, einer selbstgebauten Brandbombe. Diese warfen die Männer aus einem geöffneten Fenster auf die Kronenstraße.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, kam dabei niemand zu Schaden. Der Brand konnte durch Passanten gelöscht werden. Die Polizei stellte die beiden Verursacher im Alter von 31 und 54 Jahren fest. Sie müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

(ots/BNN)