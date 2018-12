Karlsruhe: Zwei unbekannte Täter berauben 63-Jährige auf dem Weg zur Arbeit

Anzeige

Die 63-Jährige lief in den frühen Freitagmorgenstunden vom Mühlburger Tor kommend die Kaiserallee entlang, in Richtung Scheffelstraße. Sie passierte die beiden vermeintlichen Täter auf dem Gehweg, die ihr in Höhe der Scheffelstraße von hinten ihren Rucksack raubten und flüchteten.

Als die Täter der Frau den Rucksack entrissen, stürzte sie zu Boden. Dabei wurde sie jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Mühlburger Tor und dann nach rechts in die Nottingham Anlage. Mindestens einer der beiden rannte durch die Nottingham Anlage bis zur Sophienstraße. Ein Täter wird dabei wie folgt beschrieben:

männlich

schlank

zirka 1,70 Meter groß

nicht älter als 25 Jahre

dunkel gekleidet

vermutlich schwarze Kapuzenweste

dunkle Hautfarbe

vermutlich nordafrikanisch.

Mögliche Zeugen, die die Täter gegen 03:35 Uhr im Bereich des Fluchtwegs (Kaiserallee, Nottingham Anlage, Sophienstraße) gesehen haben, bittet die Kriminalpolizei unter der Nummer 0721 666-5555 um Mithilfe. Auch Personen, die Teile des Raubguts in Form eines weggeworfenen, hellbraunen Ledergeldbeutels, oder eines Schlüsselanhängers in Billardkugeloptik gesehen haben, mögen sich bitte melden.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4137730