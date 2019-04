Instawalk in Karlsruhe: Instagram-Nutzer auf den Spuren der Fotografie

Anzeige

Mit der Geschichte der Fotografie haben sich am Donnerstagabend rund 30 Hobbyfotografen bei einem „Instawalk“ in der Staatlichen Kunsthalle beschäftigt. Dort werden in der Ausstellung „Licht und Leinwand“ Werke der Fotografie und Malerei des 19. Jahrhunderts gezeigt.

Wer ein gutes Foto machen möchte, der musste zur Zeit der „Geburtsstunde“ 1839 noch ganz andere Kenntnisse an den Tag legen als die heutigen Vertreter dieser Kunstform.

Hat in diesen Tagen so gut wie jedes Smartphone eine Porträt-Funktion, musste der Profi damals Kenntnisse in Chemie und Physik besitzen, erklärt Kuratorin Dr. Leonie Beiersdorf während sie die Teilnehmer durch die Ausstellung führt.

Zwischen den Erläuterungen nutzt die Besuchergruppe die Zeit, eigene Werke zu schaffen. Dabei werden die Exponate, aber auch alle, die gerade mit in den Räumen unterwegs sind, zum möglichen Motiv. Unter den Teilnehmern sind auch einige BNN-Leser, die dem Bewerbungsaufruf gefolgt sind.

Instawalk für Anfänger und Profis

Manche Besucher an diesem Abend sind Instawalk-Profis und haben sogar schon eigene organisiert. Doch was ist so ein Instawalk eigentlich? Teilnehmer schauen sich bei diesen Veranstaltungen etwas Bestimmtes an, fotografieren was sie sehen und laden diese Aufnahmen unter einem festgelegten Hashtag in ihre Fotogalerie oder Profilstory auf Instagram. Der Hashtag in Karlsruhe lautet #BNNxKunsthalle, darunter können auch im Nachgang die Bilder angesehen werden.

Mit Kamera statt Handy unterwegs

Die Hashtag-Bildergalerie auf Instagram wächst noch, denn die Besonderheit des Abends ist, dass sich viele Hobbyfotografen nicht nur mit ihrem Handy, sondern auch mit ihrem Fotoequipment auf den Weg gemacht werden.

Sicher eine kluge Wahl, um auch in Museumsräumen ohne Tageslicht tolle Fotos zu machen. Wenn auch aufwendiger als mit dem Smartphone zu fotografieren. Doch früher war alles noch viel aufwendiger, weiß Kuratorin Beiersdorf, die den Teilnehmern erklärt, dass früher für die Reisefotografie an Ort und Stelle entwickelt werden musste – selbst wenn man in der Wüste unterwegs war.

Steckbriefe verraten die Interessen von heute

Neben der Porträt- und der Reisefotografie beschäftigt sich die Ausstellung auch mit Aktdarstellungen, Wolkenstudien und der Natur. Und was fotografieren die Teilnehmer heutzutage gerne? In ausgefüllten Steckbriefen ist von Menschen, Landschaften, Porträts, Architektur, Blumen, aber auch „den kleinen Dingen“ zu lesen.

Beliebte Helfer sind dabei Foto-Apps, Filter auf Instagram wie Hefe oder Stinson sowie Profi-Programme am PC. Wobei gerade Filter bei Experten nicht allzu beliebt sind. So steht in einem Fragebogen bezogen auf die Qualität: „Keiner! Die mindern die Qualität (finde ich!)“.

Die meisten Besucher haben am Dienstagabend nicht ein bestimmtes Lieblingsbild, sondern sie schätzen das Arrangement mehrerer Werke: „Die Kombination von Bilderrahmen und Wandfarbe.“ Eine Empfehlung gibt es für den Ausstellungsbesuch also nicht. Dafür noch ein paar Eindrücke vom Abend in der BNN-Fotogalerie:

Die Ausstellung „Licht und Leinwand“ läuft noch bis 2. Juni 2019 in der Staatlichen Kunsthalle.