Intelligente Kameras aus Karlsruhe überwachen Mannheim

Überwachungskameras sollen in Mannheim selbstständig mögliche Straftaten auf offener Straße erkennen, Polizisten alarmieren und somit die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Die Technik dazu stammt aus Karlsruhe. Die BNN berichten aus der Schaltzentrale.

Gerade ist der erste Erfahrungsbericht ins Haus geflattert. Ein halbes Jahr auf 85 Seiten. Alle hat Klaus Pietsch noch nicht lesen können, doch das Wichtigste weiß der 60-Jährige bereits: Es lief schneller als gedacht. Anfang Dezember wurden die ersten intelligenten Kameras am Bahnhofsvorplatz in Mannheim installiert, nun soll das sogenannte „Nest“-System aus Karlsruhe bereits im Sommer erstmals selbstständig Alarm schlagen. „Ein emotionaler Meilenstein“, sagt Pietsch, der das Pilotprojekt bei der Mannheimer Polizei leitet. Noch befinde man sich allerdings bei Schritt zwei von drei. Und einige Kameras in der Stadt müssen auch noch nachgerüstet werden. Schritt für Schritt.

So funktionieren die Kameras

Das intelligente Computerprogramm soll in Mannheim mithilfe eines Algorithmus quasi selbstständig mögliche Straftaten auf offener Straße erkennen und Polizisten alarmieren. Das heißt: Stellt die Software des Fraunhofer Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) hektische oder untypische Bewegungen fest – etwa ein Schlagen oder Fallen – wird Alarm gegeben und ein Polizist schaut sich die Videoszene am Bildschirm genauer an. Im Notfall soll dann eine Streife innerhalb von rund zwei Minuten vor Ort sein. Ein weiterer Vorteil: Die Polizei muss künftig nicht mehr nonstop auf die Bildschirme schauen.

„Nach zwei bis drei Stunden wird es schon anstrengend“, gibt einer der Beamten zu, der aktuell noch sechs Monitore überwachen muss. Abgesehen von der verdächtigen Szene könnte das Bild auf dem Monitor künftig etwa gepixelt werden. Auch aufgenommen und gespeichert werden sollen die Daten dann nur noch im Ernstfall. „Das sorgt für einen noch besseren Schutz der Persönlichkeitsrechte“, meint Pietsch.

Protest gegen Videoüberwachung

Dennoch weiß auch er, dass das Thema Videoüberwachung bei einigen weiter die Emotionen hochkochen lässt. Erst vor kurzem gab es in Mannheim deshalb wieder einen Protest. Und auch wenn man mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommt, fallen die Meinungen unterschiedlich aus. „Für die allgemeine Sicherheit ist die Videoüberwachung doch gut“, findet Thomas, der im Hauptbahnhof arbeitet. Gerade am Bahnhofsvorplatz sei immer einiges los. „Seitdem es die neuen Kameras gibt, ist es aber schon etwas ruhiger geworden“, meint der 55-Jährige beobachtet zu haben. Eine junge Fahrradfahrerin, die gerade an der Ampel steht, ist da grundsätzlich anderer Meinung. „Es gibt Vor- und Nachteile“, sagt sie. „Ich bin aber eigentlich ein großer Fan von Privatsphäre.“

Pietsch und seine Kollegen versuchen, mit dem Thema so offen wie möglich umzugehen. Auch Ängste nehmen sie ernst. „Hat jemand Bedenken, dass die Kameras auch Einblicke in Wohnungen gewähren könnten, laden wir ihn zu uns ein. Dann kann er sich vom Gegenteil überzeugen. Alles wird gepixelt.“

46 Kameras werden installiert

Das System aus Karlsruhe lernt nach und nach dazu. Zuerst galt es, Objekte voneinander zu unterscheiden. In der zweiten und aktuellen Phase werden die Menschen laut Pietsch in eine Art „Strichmännchen“ verwandelt. Durch das elektronische Skelett sollen Bewegungen registriert werden. Im letzten Schritt sollen diese dann richtig analysiert werden. „Sechs Gigabyte pro Sekunde muss das System auswerten“, erklärt Pietsch, „damit hat bisher noch keiner Erfahrungen gemacht“. Und auch sonst gibt es jede Menge technische und logistische Herausforderungen. Damit die Bilder verschlüsselt zum Lagezentrum der Polizei gelangen, wurden acht Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Zudem werden pro Kamera fünf Algorithmen aufgespielt. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt 46 Stück in Mannheim an „Nest“ angebunden sein. „Bisher sind wir voll im Zeitplan“, erklärt Pietsch. Geht es so weiter, könnte das Karlsruher System Schule machen.