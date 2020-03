Anzeige

Das Coronavirus Sars-CoV-2 und die Lungenkrankheit Covid-19 breiten sich aus. Wie viele gemeldete Corona-Infektionen gibt es in Baden-Württemberg? Drei Karten mit den aktuellen Zahlen für alle Land- und Stadtkreise.

Das sollten Sie wissen, um die Karten richtig interpretieren zu können:

Die Karten zeigen, wie viele Menschen aktuell infiziert sind und es in der Vergangenheit waren.

Demnach enthalten die Daten auch Fälle von Menschen, die längst wieder gesund und virenfrei sind.

Meldepflichtig sind nur Infektionen, nicht Genesungen.

Nicht alle Infektionen werden festgestellt und gemeldet, weshalb die tatsächliche Fallzahl höher ist.

Die Karten zeigen die Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus – nicht die Fälle der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das Virus verursacht wird.

Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Die folgende Karte beruht auf den aktuellen Fallzahlen der Land- und Stadtkreise Baden-Württembergs. Klicken Sie auf die roten Punkte, um die Zahl der Infektionen zu erfahren.

Coronavirus-Fälle je 1.000 Einwohner in Baden-Württemberg

Diese Karte zeigt die Zahl der Infektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt- und Landkreise. Mit dieser Darstellung wird deutlich, wie stark große, aber dünn besiedelte Landkreise wie der Hohenlohekreis tatsächlich betroffen sind im Vergleich zu kleinen, aber dicht besiedelten Stadtkreisen.

Coronavirus-Fälle je 1.000 Einwohner in Deutschland

Die Deutschlandkarte zeigt die Infektionen relativ zur Bevölkerung in den deutschen Land- und Stadtkreisen. Mit der Zoom-Steuerung rechts oben oder einem Doppelklick können Sie die Karte vergrößern.

Die Daten beruhen auf Zahlen der Gesundheitsbehörden der Land- und Stadtkreise. Das Karlsruher Start-up Risklayer und Mitarbeiter des Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) sammeln, prüfen und aktualisieren sie. Die BNN-Karten werden automatisch neu befüllt, sobald neue Risklayer-Daten zur Verfügung stehen.

Die Firma verdient mit dem Corona-Tracking nach eigenen Angaben kein Geld und hofft darauf, sich später einmal mit Risikoanalysen für Betreiber von großen Hotelketten finanzieren zu können.

Die Regionen in den Karten repräsentieren die 44 Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg: Alb-Donau-Kreis, Baden-Baden, Biberach, Bodenseekreis, Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Calw, Emmendingen, Enzkreis, Esslingen, Freiburg, Freudenstadt, Göppingen, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn Stadt, Heilbronn Land, Hohenlohekreis, Karlsruhe Stadt, Karlsruhe Land, Konstanz, Lörrach, Ludwigsburg, Main-Tauber-Kreis, Mannheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis, Pforzheim, Rastatt, Ravensburg, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen, Rhein-Neckar-Kreis, Rottweil, Schwäbisch Hall, Schwarzwald-Baar-Kreis, Sigmaringen, Stuttgart, Tübingen, Tuttlingen, Ulm, Waldshut, Zollernalbkreis.