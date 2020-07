Anzeige

Christian Eichners Vertrag als Cheftrainer beim KSC ist so gut wie in trockenen Tüchern. Der 37-Jährige steht vor seiner ersten kompletten Saison als verantwortlicher Übungsleiter der Blau-Weißen und freut sich darauf, „wie ein kleines Kind”, wie er im Interview mit der Sonntagszeitung der BNN sagt. Nachdem der Klassenverbleib perfekt gemacht wurde, erwartet Eichners auch in der neuen Spielzeit „ein anspruchsvolles Jahr”.

Herr Eichner, haben Sie Ihren Vertrag als Cheftrainer des Karlsruher SC mittlerweile unterschrieben?

Christian Eichner: Wir liegen sozusagen in den letzten Zügen und ich denke, dass wir in den nächsten Tagen den Vertrag unterschreiben werden.

Warum hat sich das verzögert? Die Absicht miteinander weitermachen zu wollen, wurde doch schon länger auch vom Verein geäußert?

Es gibt in einem Vertrag immer Details, die besprochen werden müssen, ehe ein solches Papier für beide Seiten unterschriftsreif ist. Das ändert aber nichts daran, dass sowohl der Verein als auch ich in den nächsten Jahren zusammenarbeiten wollen. Mein Berater und Oliver Kreuzer haben sich geeinigt und jetzt muss der Beirat noch zustimmen.

Ich freue mich darauf wie ein kleines Kind

Jetzt gehen Sie in ihre erste Saison als verantwortlicher Cheftrainer im Wildpark. Wie fühlt sich dies für Sie an?

Das fühlt sich gut an. Ich freue mich darauf wie ein kleines Kind, eine Mannschaft so zu formen und entwickeln zu dürfen, die auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun hat und unseren Fans und allen KSC-Freunden, so sie hoffentlich bald wieder ins Stadion dürfen, Spaß macht.

Auch interessant: „Einsparungen beim Profi-Etat“: KSC muss Gürtel enger schnallen

Ist das mit dem vorhandenen Personal, das gerade dem Abstieg entgangen ist, überhaupt möglich oder braucht es dazu nicht „frisches Blut”?

Zunächst muss ich der Mannschaft, die zuletzt in Fürth den Klassenverbleib geschafft hat, ein Riesenkompliment machen. Jeder von den Jungs hat sich reingehauen, ob im Training oder im Spiel und wir haben den Klassenerhalt nur geschafft, weil wir als Mannschaft zusammengestanden sind.

Dazu gehören auch die Spieler, die auf der Bank saßen oder nicht im Kader waren. Wir sind in den letzten Wochen alle zusammengerückt. Aber natürlich brauchen wir in der neuen Saison unbedingt auch frisches Blut, denn es wird ein anspruchsvolles Jahr werden und wir wollen uns weiterentwickeln.

Auf welchen Positionen braucht man neue Impulse?

Zunächst einmal auf der Torhüterposition. Benjamin Uphoff hat uns verlassen und auch Sven Müller will nach zwei Jahren auf der Bank irgendwo anders die Nummer eins werden. Auch Mario Schragl wird gehen, also brauchen wir nach Marius Gersbeck einen zweiten Torhüter. Die Nummer drei kann dann aus der Jugend kommen.

Mehr zum Thema: KSC plant nicht mit Marvin Pourié

Und wo noch?

In der Innenverteidigung wollen wir auch noch nachlegen.

Heißt dies, dass Sie nicht mehr mit Daniel Gordon planen?

Doch, ich möchte Daniel gerne noch ein Jahr dabei haben. Er besitzt eine Riesenerfahrung und ist ein wichtiger Teil der Mannschaft. Aber mit Christoph Kobald haben wir nur einen jungen Innenverteidiger und auf dieser Position wollen wir uns im Gesamten perspektivisch verjüngen.

Malik ist ein echtes Powerpaket und Talent.

Apropos verjüngen: Mit Dominik Kother haben Sie in der Offensive zuletzt einen Nachwuchsspieler immer wieder eingesetzt, der in Fürth sein erstes Saisontor bei den Profis erzielt hat. Mit Malik Batmaz kehrt jetzt ein weiterer junger Spieler aus Stuttgart zurück. Gut so?

Das ist sogar sehr gut. Ich freue mich riesig auf die beiden, obwohl sie gänzlich unterschiedliche Spielertypen sind. Dominik Kother hat in Fürth sein bestes Spiel bei uns gemacht und war an jeder torgefährlichen Aktion beteiligt. Wenn er körperlich noch etwas zulegt, wird er uns auch aufgrund seiner guten Technik noch viel Freude bereiten.

Malik ist ein echtes Powerpaket und Talent. Den muss man manchmal sogar bremsen, in dem was er tut. Aber er war nicht ohne Grund zweimal Torschützenkönig in der Junioren- Bundesliga.

Wir brauchen vor allem mehr Tempo in unserem Spiel.

Kother und Batmaz sind beide sehr jung, aber Jugend alleine reicht nicht. Wo sehen Sie noch Bedarf?

Wir brauchen vor allem mehr Tempo in unserem Spiel. Speziell auf den Außenbahnen. Da müssen wir nachlegen. Obwohl es nicht einfach ist, die Qualität, die wir brauchen, zu den Konditionen, die wir bieten können, auch zu bekommen. Aber der Markt ist zurzeit noch relativ ruhig und ich bin mir sicher, dass wir einen guten Kader zusammen bekommen.

Zu dem auch weiter Philipp Hofmann gehört?

Das hoffe ich doch sehr. Philipp hat eine großartige Saison gespielt und ist auch in der Mannschaft einer, der immer vorangeht. Er hat noch einen Vertrag bei uns und ich gehe davon aus, dass er ihn erfüllt. Zumal ich den Eindruck habe, dass er sich bei uns wohlfühlt. Ich rechne fest mit ihm.