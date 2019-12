Jazzige Christmas Gala am Badischen Staatstheater in Karlsruhe

Anzeige

Bei dieser „Christmas Gala“ im Badischen Staatstheater in Karlsruhe ist vieles etwas anders, als man es von den üblichen musikalischen Fest-Veranstaltungen rund ums Fest der Feste kennt. Traditionell ist schließlich eher das Event als solches denn die Songauswahl an sich.

Von unserer Mitarbeiterin Elisa Reznicek

Es dauert nicht lange, da spielt Martin Meixner „Jingle Bells“ auf dem Klavier. Aber nicht in der bekannten Version, sondern als kleinen jazzigen Fill, der leicht überhörbar in das Arrangement eingeflochten wird. Im besten Wortsinn vertrackt ist das – und auf subtile Weise wunderbar weihnachtlich.

Während man im ausverkauften Großen Haus des Badischen Staatstheaters erst zum zweiten Mal die Freude hat, von „Jazz Night“-Gastgeber Thomas Siffling (Trompete, Flügelhorn, Moderation) und seiner bestens aufgestellten Allstarband zur „Christmas Gala“ begrüßt zu werden, geht die Veranstaltung am Nationaltheater Mannheim stramm auf das zehnjährige Jubiläum zu. Eine runde Sache, diese runde Zahl und das Programm an sich, die hoffentlich irgendwann auch in Karlsruhe erreicht werden wird.

Das Publikum jedenfalls wäre sicher dabei; es wird zu Recht nicht mit Applaus gegeizt. Mit von der Partie sind in wechselnden Besetzungen neben Siffling auch Sängerin Lyambiko, der „deutsche Georg Benson“ Torsten Goods an der Gitarre, Saxofonist Peter Lehel und die fulminante Backing Band mit „Tastenhexer“ Martin Meixner (Klavier, Hammond Orgel), Schlagzeuger Patrick Manzecchi und Bassist Matthias TC Debus, der zudem die Arrangements und musikalische Leitung verantwortet.

Eigenständigkeit ist oberste Prämisse

Das Programm verzichtet weitgehend auf die ständig gehörten Klassiker der saisonalen Klangkultur in ihrer „durchgenudelten“ Originalfassung. Vielmehr ist Eigenständigkeit bei diesem Konzert die oberste Prämisse, sei es in Peter Lehels großartigem Take von „O Heiland, reiß die Himmel auf“, Torsten Goods Fassung von „Let It Snow“ oder dem hauchzart gesungenen „O Holy Night“ mit Lyambiko.

Dazu gesellt sich jede Menge Material, das den zugrundeliegenden weihnachtlichen Gedanken erst auf den zweiten Blick, oder hier wohl eher Höreindruck offenbart. Titel wie „When Love Comes To Town“ von U2 und B. B. King oder Joni Mitchells „River“ sorgen für Abwechslung und zusätzliche Würze in der Setlist, was den langen Abend überaus kurzweilig macht.