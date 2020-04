Jogger und Hunde gefährden rund um Karlsruhe Jungtiere und brütende Vögel

Anzeige

Der Selbstisolation in Corona-Zeiten entfliehen viele Menschen mit ausgedehnten Waldspaziergängen und langen Gassirunden. Wer dabei keine Rücksicht nimmt, kann jedoch für Tiere zur echten Gefahr werden. Jäger sprechen von „Völkerwanderungen“.

Von unserem Mitarbeiter Franz Lechner

„Aber mein Hund ist doch ein ganz, ganz lieber, der tut keinem Tier was zuleide.“ Diesen Satz hört Thomas Hornung immer wieder, wenn er in seinem Jagdrevier in Stutensee-Spöck auf Hundebesitzer trifft, die ihren Vierbeiner frei und unkontrolliert über Wiesen und Felder oder gar im Wald rennen lassen.

Für Wildtiere gibt es keine harmlosen Hunde

„Ja, das mag vielleicht sogar so sein, aber das weiß weder der Hase noch das Reh oder die vielen anderen Wildtiere, die jetzt gerade Nachwuchs haben“, antworte dann der Stadtrat von Stutensee.

Tatsächlich gibt es für Wildtiere keine harmlosen Hunde. Für sie sind die Vierbeiner – genauso wie der Mensch – todbringende Feinde. Und das macht die vielen frei laufende Hunde, aber auch quer über Wiesen reitende oder mitten durch den Wald fahrende Menschen besonders im Frühjahr und im Frühsommer zu einer großen Gefahr für die Natur.

Völkerwanderungen, die sich querfeldein über Felder und Wiesen bewegen Jäger aus der Umgebung von Karlsruhe

Und derzeit ist diese Gefahr in Teilen des Landkreises Karlsruhe wohl noch deutlich größer als in normalen Jahren. Das Coronavirus macht es möglich. Parks, Freizeitseen und Sportstätten sind geschlossen, die Innenstädte leer gefegt und als Folge sind Wälder und Wiesen so voll wie nie zuvor.

Jäger aus der Umgebung von Karlsruhe sprechen gar von „Völkerwanderungen, die sich querfeldein über Felder und Wiesen bewegen.“

Zwischen März und Juli kommt der tierische Nachwuchs

Und das ausgerechnet jetzt. „Zwischen März und Juli bekommen fast alle heimischen Vögel und Säugetiere ihren Nachwuchs, das heißt aktuell verwandelt sich die Natur langsam in eine einzige große Kinderstube. Wir sprechen daher jetzt von der Setz- und Brutzeit“, erklärt das Vorstandsmitglied der Jägervereinigung Karlsruhe, Thomas Hauck.

Ein Hund schnappt ein- oder zweimal zu und die kleinen Hasen sind weg. Thomas Hornung

Besonders bedroht seien im Frühjahr junge Feldhasen. „Ein Hund, der vielleicht hundert Meter entfernt von seinen Besitzern auf frisch geborene Hasen trifft, schnappt ein- oder zweimal zu und die kleinen Hasen sind weg, das merken die Besitzer von dem angeblich so lieben Hund nicht einmal“, ärgert sich Hornung darüber, wie falsch viele Hundebesitzer ihre Tiere einschätzten.

Das gelte auch, wenn ein Hund auf ein Rebhuhn- Feldlerchen- oder auf ein Nest der anderen stark gefährdeten Bodenbrüter stößt. Die winzigen Eier seien dann in Sekundenbruchteilen verschluckt.

Aufgeschreckte Vögel führen zu kaputten Eiern

Selbst wenn ein Hund ein Nest in seiner Nähe gar nicht bemerke, seien die Eier in Gefahr. Bodenbrüter, aber auch Arten wie die Nachtigall oder die verschiedenen Grasmücken, die ihre Nester lediglich halbhoch in Hecken bauen, flüchten, wenn sich ihnen ein Hund oder ein Mensch nähert und kehren erst wieder auf ihr Nest zurück, wenn die Luft rein ist, erzählt Thomas Hornung und erklärt: „Geschieht das aber mehrmals am Tag, sind die Eier kaputt“.

Für Säugetiere sind frei laufende Hunde schon vor der Geburt ihres Nachwuchses eine Bedrohung. Werden trächtige Feldhasen, Rehe oder andere Säugetiere mehrmals am Tag in die Flucht getrieben, habe das ähnliche Folgen, wie für eine Frau, die während ihrer Schwangerschaft regelmäßig vor einer lebensbedrohlichen Gefahr davonrennen muss.

Deutlich mehr Menschen in der Natur unterwegs

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Menschen ihren Hund, wenn sie ihn nicht unter Kontrolle haben, an die Leine nehmen sollten. „Wildunfälle bei Tageslicht werden häufig von Rehen oder Wildschweinen verursacht, die von Hunden oder Menschen aus ihren Verstecken getrieben wurden“, meint Thomas Hauck.

Glücklicherweise wüssten aber viele Menschen um die Gefahr, die von ihren Hunden oder ihnen selbst ausgeht, wenn sie die Wege verlassen. „Zwar sind aktuell auch rund um Neibsheim deutlich mehr Menschen in der Natur unterwegs, aber die meisten verhalten sich vernünftig“, ist der Neibsheimer Jagdpächter letztlich soweit zufrieden.

Auch Waidmann Thomas Hornung kann die Beobachtung bestätigen. „Es ist tatsächlich nur eine Minderheit, die glaubt, ihnen und ihren Hunden gehört die Welt, aber leider reichen schon wenige rücksichtslose Hundebesitzer, um großen Schaden anzurichten.“