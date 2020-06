Jugendliche in Karlsruhe kämpfen für Licht auf Bolzplätzen

Anzeige

Nach der Schule kicken, die Freistoßvarianten großer Stars nachahmen und dabei die ganze Sache nicht so Ernst nehmen: Auf Bolzplätzen können sich junge Menschen austoben. Doch im Winter ist es schon nachmittags stockfinster. Beim Bolzplatz neben dem Blauen Haus in Hagsfeld soll nun als Testlauf eine Beleuchtungsanlage gebaut werden.

Ein Skaterpark und ein Bolzplatz haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Es sind aber beides Sportflächen im Freien – ohne Beleuchtungsanlage ist es in den Wintermonaten dort bereits am Nachmittag stockfinster.

Skater-Anlage des Otto-Dullenkopf-Parks hat Lichtanlage

In dieser Hinsicht sei die Skater-Anlage des Otto-Dullenkopf-Parks ein Vorbild für viele Karlsruher Bolzplätze, sagt Daniel Melchien. Der Vorsitzende des Stadtjugendausschusses erklärt, dass den Skatern dort bei Bedarf Licht zur Verfügung steht – bis maximal 22 Uhr. Das sei auch für Bolzplätze eine sinnvolle Lösung.

Testlauf mit Beleuchtung soll im Herbst beginnen

Auf der Fußballanlage beim Kinder- und Jugendtreff „Blaues Haus“ in Hagsfeld soll im Herbst der Testlauf mit einer Beleuchtung beginnen. Elisabeth Peitzmeier, Geschäftsführerin des Stadtjugendausschusses, wünscht sich auf dieser Grundlage ein stadtweites Konzept.

Der Einrichtungsleiter des Blauen Hauses, Maximilian Still, findet die Aktion wichtig, damit Kinder und Jugendliche in der dunklen Jahreszeit Sport treiben können. Die Notwendigkeit einer Beleuchtungsanlage sahen junge Besucher des Blauen Hauses schon vor längerer Zeit.

Sie brachten das Thema in die Karlsruher Jugendkonferenz ein. Im Umkreis des Blauen Hauses gebe es viele Ganztagsschulen, so Still. „Nach Unterrichtsende ist es im Winter meist schon dunkel.“

Wie groß der Bedarf nach Hobby-Plätzen ist, weiß Till Hofmann. Der Mitarbeiter im Stadtjugendausschuss organisiert die Bolzplatz-Liga, in der Hobby-Kicker gegeneinander antreten. Laut Hofmann nutzen sehr viele Menschen Freizeitanlagen.

Karlsruhe hat rund 80 Bolzplätze

In Karlsruhe gibt es etwa 80 Bolzplätze – aber nur etwa zehn seien gut ausgestattet. Als positive Beispiele nennt er den Platz am Ostring oder den am Kühlen Krug. Zugleich mangele es bei vielen mehr als nur an der Beleuchtung.

Ob schlechte Böden mit Verletzungsgefahr, Tore in verbesserungswürdigem Zustand oder fehlende Banden: Hofmann sieht viel Handlungsbedarf. Zuletzt habe er von vielen Jugendhäusern die Rückmeldung bekommen, dass der Wunsch nach einer Beleuchtung groß ist.

Ich denke, es wird mit entsprechender Umsetzung keine Probleme mit Anwohnern geben. Daniel Melchien, Vorsitzender Stadtjugendausschuss

Aber was sagen die Anwohner dazu, wenn Kinder bis abends auf den Bolzplätzen herumtoben? Daniel Melchien erwartet technisch gute Lösungen: Das Licht soll beispielsweise nur für die Dauer der Benutzung angehen und ab 20.30 Uhr gar nicht mehr funktionieren. „Ich denke, es wird mit entsprechender Umsetzung keine Probleme mit Anwohnern geben.“

In Oberreut mangelt es an guten Plätzen

In Oberreut brauche man über Beleuchtungsanlagen noch gar nicht nachzudenken, sagt Willi Hartmann aus dem Vorstand des Bürgervereins Oberreut. In erster Linie fehle ein öffentlicher Bolzplatz in gutem Zustand.

Auf der Grünanlage, die quer durch den Stadtteil verläuft, stehen zwei Tore. „Die haben kein Netz und der Ball rollt immer weit weg“, erklärt er. Von einem guten Platz sei das weit entfernt. Zugleich leben in Oberreut viele Familien mit Kindern – der Bedarf nach Freizeitsportanlagen ist groß.

Laut Hartmann bleibt den Menschen nichts anderes übrig, als den Fußballplatz beider Anne-Frank-Schule zu benutzen. Das ist aber offiziell kein öffentlich zugänglicher Platz.

„Die Leute begehen praktisch zwangsweise Hausfriedensbruch“, betont er. Seine Forderung ist, die Anlage öffentlich zugänglich zu machen.

Das Freizeitangebot in Karlsruhe beschränkt sich aber nicht nur auf Fußball. Auf mehreren Calisthenics-Anlagen können Jugendliche in Karlsruhe ihre Muskeln an Geräten trainieren. In der Südstadt ist eine weitere Anlage geplant.

Gemeinderat stimmt über Vorgehen in der Südstadt ab

Der Gemeinderat stimmt voraussichtlich in der nächsten Sitzung darüber ab, ob dort Licht installiert werden darf. Die Beleuchtung soll mit Bewegungsmeldern und einer Begrenzung bis 20.30 Uhr möglich sein. Das Ziel „gesund durch Bewegung“ könne so leichter befolgt werden, erklärt Hofmann.