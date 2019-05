Junge Menschen wollen in die Kommunalpolitik: Ratssitzung statt Party

Während ihre Freunde und Bekannten dieser Tage den Frühsommer genießen und das Wochenende im Biergarten verbringen, stehen sie auf den großen Plätzen in ihrer Stadt und machen Wahlkampf. Die Rede ist von jungen Kandidaten bei den Kommunalwahlen am 26. Mai. Die BNN haben mit acht von ihnen aus der Region von der Ortenau bis Bruchsal über politische Hintergründe, Pläne und Wünsche gesprochen.

Für Mathilde Göttel war die Bundestagswahl 2017 der ausschlaggebende Grund, sich selbst politisch engagieren zu wollen. Nachdem die AfD bei der Wahl stark abgeschnitten hatte, „wollte ich nicht mehr zur schweigenden Masse gehören“. Zunächst bei „Solid“, der Jugendorganisation der Linken, aktiv, ist die 20-Jährige nun festes Mitglied der Partei und kandidiert am 26. Mai auf Listenplatz drei für den Karlsruher Gemeinderat. Ihr guter Listenplatz habe erst einmal auch Selbstzweifel mit sich gebracht, erzählt die Studentin: „Es war erst einmal so etwas Großes.“ Inzwischen habe sie aber „total Lust auf den Gemeinderat“ und viele Ideen.

„Ich bin da irgendwie reingestolpert“, sagt Marcel Kehrwecker aus Bruchsal über die Anfänge seiner politischen Aktivität. 2014 sei er vom CDU-Ortsverband Obergrombach gefragt worden, ob er nicht für den Ortschaftsrat kandidieren möge. Gesagt, getan. Zunächst parteilos, sitzt der 24-Jährige inzwischen für die CDU im Obergrombacher Ortschaftsrat und kandidiert zudem auf Listenplatz 24 für einen Sitz im Bruchsaler Gemeinderat. An der neuen Aufgabe würde ihn vor allem eines reizen: „Ich will wissen, was der Gemeinderat kann, was der Ortschaftsrat nicht kann“, sagt der Rechtsreferendar.

Enes Aydin ist stolz darauf, ein Pforzheimer zu sein – aber er möchte seine Zukunft nicht mehr von teilweise über Sechzigjährigen im Gemeinderat entscheiden lassen. „Ich wollte schon immer etwas anpacken“, meint der 21-Jährige. Über den „Leo Club“, die Jugendorganisation des „Lions Club“ Pforzheim, bei dem sich Aydin engagiert, entstand der Kontakt zur Jungen Liste, für die der Parteilose auf Listenplatz zwölf in den Gemeinderat will. Eine Zugehörigkeit zu einer Partei habe sich nie entwickelt. Das findet der Auszubildende aber gar nicht schlimm: „Ich möchte etwas tun und dafür braucht es keine Partei.“

Jan Elskamp hat bereits früh angefangen, sich zu engagieren. Bereits mit 16 Jahren wurde er 2011 in Bretten zum Jugendgemeinderat gewählt, drei Jahre später bewarb er sich zum ersten Mal um einen Sitz im Brettener Gemeinderat, damals für eine unabhängige Wählervereinigung. Auch wenn es nicht für einen Sitz reichte, sei er aktiv geblieben. Ende des vergangenen Jahres trat der Produktmanager in die FDP ein – bereits mit dem Ziel, in den Gemeinderat zu wollen. Am 26. Mai führt der 24-Jährige die Liste auf Platz eins an. Für die gute Platzierung habe er sich stark gemacht.

Im Video: So laufen die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg am 26. Mai ab.

Kritisch gegenüber der EU sei Marc Sebastian Neff schon länger gewesen. Bei seiner Arbeit als Security-Mann in Asylbewerber-Heimen habe er mitbekommen, wie wenige Straftaten dort polizeilich verfolgt würden. Seine Welt sei zusammengebrochen: „Ich habe gemerkt, dass unser Rechtsstaat nicht mehr funktioniert.“ Er stieß auf die AfD, ging zu Partei-Stammtischen und trat 2018 ein, ist heute im Kreisverband Ortenau Beisitzer. „Irgendwann kam der Entschluss, dass das die richtige Partei ist“, sagt er. Nun möchte der 22-Jährige jeweils auf Listenplatz eins in den Ortenauer Kreistag und den Gemeinderat in Biberach im Kinzigtal.

Patrick Diebold ist in der Kommunalpolitik schon so etwas wie ein alter Hase. Vor über zehn Jahren trat er in die SPD ein, bewarb sich schon zweimal um einen Sitz im Gemeinderat und 2017 sogar für einen im Bundestag. Nun möchte der inzwischen 31-jährige Ettlinger es erneut für die dortige SPD versuchen: Auf Listenplatz elf kandidiert der Verwaltungsoberinspektor bei einer Rentenversicherung für den Gemeinderat, auf Platz vier für den Karlsruher Kreistag. Bei seiner Kandidatur schwinge auch die Hoffnung mit, die SPD durch seine Bekanntheit nach der Bundestagswahl zu fördern, so der stellvertretende Kreisvorsitzende.

Till Ohnesorg hatte schon immer ein großes Interesse an Politik. Nun möchte er im Bühler Gemeinderat mitgestalten. Für den tritt der Parteilose auf Listenplatz 19 für die Freien Wähler an, zu denen er seit Ende vergangenen Jahres gehört. In seinem Wohnort Bühl-Oberbruch gebe es keinen Ortschaftsrat und die Kommunalwahlen seien ja nur alle fünf Jahre. „Ich wollte die Chance einfach einmal nutzen“, sagt der 22-Jährige. Für seine Kandidatur seien nur die Freien Wähler in Frage gekommen, erzählt der Auszubildende, mit den Parteien könne er sich nicht identifizieren.

Dennis Seiters politische Aktivität begann mit dem Schreiben von Leserbriefen. „Jetzt muss ich einmal meine Meinung äußern“, habe er damals gedacht. Inzwischen ist aus dem bloßen Interesse für Politik eine Kandidatur für die Grünen geworden. Auf Listenplatz 16 will der 25-Jährige, wenn auch parteilos, in den Baden-Badener Gemeinderat. Denn das Schlimmste seien Leute, die meckerten, aber selbst nichts täten. Seine Parteilosigkeit sieht Seiter als Chance für mehr Objektivität im Gemeinderat. Das Eintreten in eine Partei wäre für den Studenten ein großer Schritt.

Interaktive Grafik: In diesen Städten und Kreisen möchten die jungen Kandidaten Lokalpolitik machen (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren).

Die in diesem Beitrag bereits vorgestellten Kandidaten vertreten alle großen Parteien im Land sowie eine Liste. Sie sind nach dem Ergebnis, das ihre Partei bei der Bundestagswahl 2017 erzielte, absteigend geordnet.

Marcel Kehrwecker, CDU Bruchsal

Interaktive Grafik: Steckbrief Marcel Kehrwecker, CDU Bruchsal (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren) Bruchsals zentrale Lage zwischen Karlsruhe und Heidelberg schätzt Marcel Kehrwecker. Sein Heimatort Obergrombach sei zwar sehr ländlich, trotzdem biete Bruchsal eine gute Mischung. Die Nahversorgung aller Stadtteile muss gesichert sein. Die stetig weiter zu verbessernde Infrastruktur ist dem CDU- Kandidaten wichtig, auch wenn vieles schon gemacht werde. Bruchsal sei beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gut aufgestellt, nur manchmal werde das Angebot nicht so gut angenommen. Der Rechtsreferendar würde das Car-Sharing gerne für alle Teile der Stadt weiter ausbauen und die Bürger dafür sensibilisieren. Zudem müsse der demographische Wandel immer im Blick behalten werden. Insgesamt habe Bruchsal die gleichen Probleme und Themen wie andere Städte auch.

Patrick Diebold, SPD Ettlingen

Interaktive Grafik: Steckbrief Patrick Diebold, SPD Ettlingen (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren) „Das lebenswerte Gefühl in Ettlingen ist unschlagbar“, sagt Patrick Diebold. Die Innenstadt sei unglaublich attraktiv, der Anschluss nach Karlsruhe gut und es gebe alles. „Ettlingen hat den Charme eines großen Dorfes“, so der 31-Jährige. Das merke man an den Menschen und im Gemeinderat: „Wir arbeiten gut zusammen.“ Auch jungen Menschen biete die Stadt etwas. Ettlingen hat den Charme eines großen Dorfes. Besserung wünscht sich der SPD-Kandidat bei der Anbindung der Höhenstadtteile an den ÖPNV. Sonst könnte Ettlingen überaltern. Das sollen auch bezahlbarer Wohnraum und kostenlose Kitas verhindern. „Die Innenstadt muss für Autos unattraktiv werden“, so Diebold. Stattdessen gelte es, Rad- und Fußwege besser zu kennzeichnen.

Marc Sebastian Neff, AfD Ortenaukreis

Interaktive Grafik: Steckbrief Marc Sebastian Neff, AfD Ortenaukreis (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren) Für Marc Sebastian Neff ist die Ortenau eine wunderschöne Region. „Wir haben eine wunderbare Umwelt“, meint der Biberacher, „vor allem in den Tälern und ländlichen Regionen.“ Dem AfD-Kandidaten, der selbst Guggenmusik in einem Verein spielt, gefällt zudem die hohe Brauchtumspflege in der Ortenau. Ich möchte mich für ein Bürger- begehren auf Kreisebene einsetzen. Was der AfD-Kandidat verbessern möchte, ist die Bürgerbeteiligung. „Dem Bürger muss mehr Entscheidungskraft gegeben werden“, so der 22-Jährige. Er möchte sich im Kreistag für ein Bürgerbegehren auf Kreisebene stark machen, das in Baden-Württemberg bisher so nicht möglich ist.

Jan Elskamp, FDP Bretten

Interaktive Grafik: Steckbrief Jan Elskamp, FDP Bretten (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren) Das jährliche Peter- und Paul-Fest in Bretten ist für Jan Elskamp das absolute Highlight in der Melanchthon-Stadt. Ein „Paradebeispiel für die Stadt“ nennt es der 24-Jährige, wenn 3000 Ehrenamtliche dabei den Zusammenhalt Brettens zeigen würden. Der FDP-Kandidat schätzt außerdem die Vereine in der Stadt und den idyllischen Marktplatz. Junge Menschen sollten sich in allen Lebensbereichen engagieren. Eine Südwestumgehung für Bretten sieht der FDP-Spitzenkandidat als absolutes Muss. Bis es soweit sei, müsse mit kurzfristigen Maßnahmen für Entlastung gesorgt werden. Die Bundesstraßen 35 und 294 laufen mitten durch Bretten. Vom Gemeinderat wünscht sich Elskamp mehr Mut.

Mathilde Göttel, Die Linke Karlsruhe

Interaktive Grafik: Steckbrief Mathilde Göttel, Die Linke Karlsruhe (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren) An Karlsruhe gefällt Mathilde Göttel, dass es so eine grüne Stadt ist. „Von der Fußgängerzone ist man in wenigen Minuten am Schloss oder im Wald“, sagt sie. Sie selbst sei in der Karlsruher Nordstadt eher ländlich aufgewachsen, gleichzeitig gebe es in der Innenstadt alles, was man brauche. Ohne Fahrrad würde ich mich wie amputiert fühlen. Luft nach oben sieht die 20-Jährige beim Thema fahrradfreundliche Stadt. Die Linken-Kandidatin würde gerne Autos aus der Innenstadt verbannen – aus Öko-, Lärm- und Platzgründen. Dazu sollten ihrer Meinung nach Bus und Bahn längerfristig für alle kostenlos werden, vor allem aber für Schüler und Studenten.

Dennis Seiter, Bündnis 90/Die Grünen Baden-Baden

Interaktive Grafik: Steckbrief Dennis Seiter, Bündnis 90/Die Grünen Baden-Baden (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren) „Baden-Baden ist eine Kleinstadt mit Weltcharakter“, sagt Dennis Seiter über seinen Heimatort. Er schätzt das Flair im Kleinen mit direkter Anbindung an die Natur, das es seit mittlerweile 150 Jahren so gebe. „Leute, die zum ersten Mal nach Baden-Baden kommen, sind erstaunt, wie grün es ist“, so der Grünen-Kandidat. Auch das kulturelle Angebot in der Bäderstadt begeistert den Lehramtsstudenten. Baden-Baden ist eine Kleinstadt mit Weltcharakter. „Ich bin ein sehr optimistischer Mensch“, so Seiter über sich selbst. Luft nach oben sieht er in der Kommunikation von Maßnahmen, etwa bei Straßensanierungen. Außerdem wünscht er sich mehr Bürgernähe.

Till Ohnesorg, Freie Wähler Bühl

Interaktive Grafik: Steckbrief Till Ohnesorg, Freie Wähler Bühl (für mehr Informationen mit der Maus über das Bild fahren) Till Ohnesorg findet, dass Bühl eine schöne Stadt ist mit vielen Plätzen. „Es ist alles da, was man braucht“, so der Freie-Wähler-Kandidat über die Stadt, in der er in den Gemeinderat möchte.

Mir ist die Förderung ehrenamtlicher Hilfsorganisationen wichtig. Radwege sind für den 22-Jährigen ein Punkt, bei dem es in Bühl noch Luft nach oben gibt. Allgemein sollten die Menschen weniger mit dem Auto und mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. „Die Preise des ÖPNV könnte man einmal hinterfragen“, so der Auszubildende. Ein anderes Anliegen Ohnesorgs ist das Thema Bauen: Er würde gerne die Richtlinien für private Häuslebauer lockern. „Die Menschen bauen nur einmal in ihrem Leben“, so Ohnesorg, „ich möchte ihnen die Chance geben, ihr Haus frei zu gestalten, wie sie es möchten.“

Enes Aydin, Junge Liste Pforzheim