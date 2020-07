Kapllani kehrt als Jugendtrainer zum KSC zurück

Anzeige

Markus Miller, Christian Eichner, Martin Stoll und Edmond Kapllani feierten 2006/2007 gemeinsam beim Karlsruher SC den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Nun sind die vier als Trainer beim KSC – wenn auch nicht in ein und derselben Mannschaft – wieder vereint.

Denn ab der kommenden Saison unterstützt der 37-jährige Kapllani U17-Cheftrainer Sirus Motekallemi als Co-Trainer bei den B-Junioren-Bundesligisten des KSC. Neben Eichner – der gerade seinen Cheftrainer-Vertrag unterzeichnet hat – und mit Torwart-Coach Markus Miller die Profis anleitet, betreut Ex-Innenverteidiger Martin Stoll die U16-Mannschaft der Karlsruher.

Kapplani traf 29 Mal für den KSC – zuletzt in Spielberg aktiv

Kapllani steigt nun als Assistent in der B-Junioren-Bundesliga ein. In der Saison 2018/19 sammelte er bereits Erfahrung an der Seitenlinie als Co-Trainer beim SV Spielberg. Der frühere albanische Nationalspieler war bei dem Verbandsligisten zwei Jahre aktiv. Zuvor stürmte Kapllani auch für Elversberg, Augsburg, Paderborn und den FSV Frankfurt in der ersten und zweiten Bundesliga. Für den KSC kam er in 127 Einsätzen auf 29 Treffer – 17 davon in der Aufstiegssaion 2006/2007.

