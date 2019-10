12-Jähriger und 15-Jähriger liefern sich mit dem Auto Verfolgungsjagd mit Polizei

Anzeige

Ein 12-jähriger hat sich in Karlsruhe am Donnerstag eine kurze aber rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fiel einer Streife gegen 1.45 Uhr ein Auto auf, das in dem Moment beschleunigte, als der Fahrer den Streifenwagen erkannte. Das Fahrzeug bog dann zügig in die Pfalzbahnstraße ab. Als das Auto dann doch an einer Haltstelle stoppte, sahen sich die Polizeibeamten zwei Jugendlichen gegenüber, die ganz offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren.

Autoschlüssel heimlich entwendet

Der 15-jährige Beifahrer habe dann auch recht schnell eingeräumt, dass er heimlich den Autoschlüssel seines Vaters genommen und seinem 12-jährigen Freund übergeben habe, welcher sich prompt ans Steuer setzte.

Auch interessant: Verfolgungsjagd mit 19-Jährigem endet in Pforzheim vor dem Haftrichter

Zusammen unternahmen die beiden Jungs dann eine Spritztour durch Knielingen bis sie schließlich von den Polizisten gestoppt wurden. Nach einem kurzzeitigen Aufenthalt auf dem Polizeirevier wurden die Ausflügler ihren Eltern übergeben, so die Polizei. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.

ots/BNN