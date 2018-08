Polizei Karlsruhe schnappt jugendlichen Einbrecher

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Teenager mit deutscher Nationalität gegen 3.45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch in eine Schreinerei in der Hansastraße in Karlsruhe-Mühlburg eingebrochen sein. Zuerst verschaffte er sich Zugang zur Werkstatt, heißt es von der Polizei. Anschließnd schlug er das Fenster des Büros ein. Durch den Lärm wurde ein Anwohner auf den Einbruch aufmerksam. Er rief die Polizei – und der 16-Jährige ergriff ohne Beute die Flucht.