Karlsruhe: Zweijährige von Pkw erfasst und eingeklemmt

Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen hat sich eine Zweijährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Bäderstraße in Karlsruhe zugezogen. Das Mädchen hatte sich auf die Fahrbahn gesetzt und war von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kniete oder setzte sich die Zweijährige kurz nach 18.00 Uhr auf die Fahrbahn der Straße. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin bog langsam von der Marstallstraße in die Bäderstraße ab und erfasste das Kind nach wenigen Metern auf der leichten Gefällstrecke. Das vermeldet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Autofahrerin konnte das Mädchen nicht sehen

Als die 52-Jährige einen Aufprall wahrnahm und kurz darauf einen Schrei hörte, hielt sie den Pkw sofort an. Die unter dem Audi eingeklemmte Zweijährige konnte durch Passanten, die den Pkw anhoben, befreit werden. Die Mutter des Kindes kam nach dem Vorfall an die Unfallstelle. Warum sich das Kind unbeaufsichtigt auf der Bäderstraße aufhielt, bedarf weiterer Ermittlungen, so die Polizei. Mit nur leichteren Verletzungen wurde das Mädchen in die Kinderklinik verbracht. Die Feststellungen der Verkehrspolizei ergaben, dass die Autofahrerin das Kind auf der Straße nicht sehen konnte. Im Einsatz waren neben drei Streifenwagen der Polizei auch zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt.

