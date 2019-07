Messerattacke in Karlsruhe: 33-Jähriger verletzt

Anzeige

Ein 33-jähriger Mann ist bei einer Messerattacke in der Nacht zum Dienstag in Karlsruhe verletzt worden. Wie die Polizei meldet, wurde der Mann an seiner Wohnung von zwei unbekannten Tätern angegriffen. Die Ermittlungen laufen.

Nach Angaben der Polizei wurde der 33-Jährige an seiner Wohnung in der Wilhelmstraße in Karlsruhe angegriffen. Die beiden derzeit unbekannten Täter traten demnach zunächst an die Tür eines anderen Bewohners, dann gegen die des späteren Opfers. Als der Mann aus der Wohnung trat, wurde er offenbar sofort angegriffen und mit einem Messer an der Schulter verletzt. Einer der beiden Täter trug durch die Gegenwehr des 33-Jährigen eine blutende Wunde am Kopf davon. Der verletzte 33-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei machte sich auf die Suche nach den Tätern und nahm auch zwei Verdächtige fest, die sich später aber als die Falschen herausstellten. Die Ermittlungen laufen. Das Motiv der Täter ist derzeit noch unklar, meldet die Polizei.

BNN/ots