Betrunkener 80-Jähriger versucht einzuparken – und verursacht 10.000 Euro Schaden

Ein alkoholisierter 80-jähriger Autofahrer hat am späten Dienstagabend in Karlsruhe beim Versuch, seinen Mercedes in einem Innenhof einzuparken, einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Nachdem der 80-Jährige um 23.50 Uhr das Zufahrtstor des Innenhofs in der Augartenstraße in Karlsruhe passiert hatte, erwischte er zunächst die Außenfassade eines Hauses.

Beim Versuch, das Auto auf einem Stellplatz zu parken, sei er dabei beobachtet worden, wie er gegen ein Garagentor fuhr. Danach streifte er laut Polizei an dem Tor sowie an der Mauerung der Garage entlang, bis er einige Meter weiter gegen Mülltonnen stieß. Danach gelang es dem 80-Jährigen, das Auto in der Parklücke zu platzieren.

Ein Zeuge sei dann herbeigeeilt und habe die Fahrertür geöffnet, um nach dem 80-jährigen zu schauen. Der Mann habe dem Zeugen zufolge nach Alkohol gerochen. Dann habe er das Auto erneut gestartet. Nur durch ein Herumreißen des Lenkrades habe der Zeuge weiteren Sachschaden verhindern können. Beinahe sei es zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto gekommen.

Führerschein eingezogen

Wie die Polizei weiter berichtet, kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 80-Jährigen und dem Zeugen. Der 80-Jährige holte zum Schlag aus, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben hab und eilte in seine Wohnung.

Als die Polizei an der Wohnung des Mannes ankam, öffnete dieser die Wohnungstür nicht, sodass eine Wohnungsöffnung angeordnet werden musste. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, stellte seinen Führerschein sicher und nahm ihm Blut ab.

ots/BNN