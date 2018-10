Karlsruhe: 83-Jähriger Pkw-Fahrer verliert das Bewusstsein und erfasst Fußgänger

Anzeige

Ein 83-jähriger VW-Fahrer erfasste am Sonntag gegen 09:50 Uhr einen 38-jährigen Fußgänger, als er in der Herrenalber Straße in Karlsruhe das Bewusstsein und somit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der VW-Fahrer befuhr die Herrenalber Straße in südliche Richtung, als es ihm plötzlich schlecht wurde und er die Besinnung verlor. Auf der Höhe des Ostendorfplatzes geriet sein Auto nach links auf die Gegenfahrbahn und schließlich auf den daneben befindlichen Gehweg. Auf dem Gehweg kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, welcher zu diesem Zeitpunkt auf das Grünlicht einer Ampelanlage gewartet hatte.

Fußgänger schwer verletzt

Der 38-Jährige wurde auf die Motorhaube des VWs aufgeladen und schließlich auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fußgänger musste mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 83-Jährige Fahrer kam zur Vorsorge ebenfalls ins Krankenhaus. Durch den Unfall selbst erlitt dieser jedoch keine Verletzungen.

(ots/bnn)