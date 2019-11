Unfallverursacher gesucht: Lkw-Unfall auf der A5 geht auf das Konto eines Autofahrers

Anzeige

Das Chaos auf der A5 und der A8 am Montagmorgen, das enstand nachdem zwei Lkw aufeinandergeprallt waren, wurde von einem noch unbekannten Pkw-Fahrer verursacht. Dieser wird nun von der Polizei gesucht. Während der Sperrung filmte außerdem ein ziviles Videofahrzeug den Stau und die Rettungsgasse und stellte mehrere Verstöße fest.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen den Unfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe verursacht. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach sei ein 72-jähriger Fahrer eines Daimler Sattelzugs gegen 6 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Mitte unterwegs gewesen.

Kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte sei ein Pkw-Fahrer zunächst links an dem Sattelzug vorbeigefahren, aber dann plötzlich vor dem Sattelzug auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Danach sei das Fahrzeug über die durchgezogene Linie nach rechts in die Ausfahrt gefahren.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern habe der 72-Jährige Lastwagenfahrer daraufhin stark abbremsen müssen. Der nachfolgende 60-jährige Sattelzugfahrer habe daraufhin nicht mehr rechtzeitig anhalten können und sei auf den Sattelzug des 72-Jährigen aufgefahren, so die Polizei. Dabei wurde der 60-jährige leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den an den Sattelzügen entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 34.000 Euro. Bis etwa 9.45 Uhr war die Straße gesperrt.

Videofahrzeug filmt Verstöße bei Rettungsgasse

In der Zeit zwischen 8.38 Uhr und 9.27 Uhr ließ die Polizei den Staubereich außerdem mit einem Videofahrzeug überwachen. Dabei zeigte sich, dass auf einer Strecke von etwa zwölf Kilometern insgesamt 68 Pkw- und 43 Lkw-Fahrer keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse gebildet haben. Drei Lkw-Fahrer verstießen gegen das bestehende Überholverbot und ein Autofahrer benutzte sein Mobiltelefon, so die Polizei. Durch die Verstöße werden Bußgelder in Höhe von etwa 26.000 Euro fällig.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise auf den unfallverursachenden Pkw geben können sowie den Fahrer eines weißen Kleintransporters, der nach dem Unfall mit einem der Lastwagenfahrer gesprochen haben soll, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

ots/BNN