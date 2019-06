Anzeige

Ein Gefahrguteinsatz beschäftigt aktuell ein Großaufgebot an Einsatzkräften in einer Spedition in der Karlsruher Oststadt. Nach ersten Informationen ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr ein ätzender Stoff in einem Industriegebiet in der Wolfartsweierer Straße ausgetreten.

Bei dem Stoff handelt es sich der Polizei zufolge um Salpeter. Salpetersäure wirkt auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend. Offenbar liefen mehrere Liter aus. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und ein ABC-Zug sind mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter Einsatzkräfte mit Schutzanzügen. Verletzte gab es keine, auch eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, teilte die Polizei auf BNN-Anfrage mit.

BNN